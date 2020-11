E. Macronas atmeta derybas su „teroristais“ Afrikos Sachelio regione

„Mes nesikalbame su teroristais. Mes kovojame“, – penktadienį paskelbtame interviu žurnalui „Jeune Afrique“ sakė E. Macronas, Prancūzijoje ir Afrikoje intensyvėjant debatams dėl karinės misijos „Barchanas“ („Barkhane“) strategijos.

Interviu, kuriame kalbėjo įvairiomis temomis, E. Macronas taip pat apkaltino Gvinėjos prezidentą Alphą Conde referendumą dėl konstitucijos pakeitimų organizavus „vien tam, kad galėtų išlaikyti valdžią“, ir pridūrė, kad padėtis šioje šalyje po rinkimų kilus neramumams yra „rimta“.

Be to, E. Macronas apkaltino Rusiją ir Turkiją kurstant antiprancūziškas nuotaikas Afrikoje per finansavimą asmenų, kurie pasinaudodami žiniasklaida sėja nepasitenkinimą Prancūzija.

„Neturime būti naivūs šiuo klausimu: daugumą tų, kurie kalba, kurie daro vaizdo įrašus, kurie kalba žiniasklaidoje prancūzų kalba, yra finansuojami Rusijos arba Turkijos“, – sakė prezidentas, kaltindamas Maskvą ir Ankarą siekiant pasinaudoti „postkolonijiniu nepasitenkinimu“ Afrikoje.