Donecko srityje per drono ataką žuvo policininkas

Tai „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos nacionalinės policijos Komunikacijos departamentas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Kovo 3 d. Nacionalinės policijos Vyriausiosios valdybos Charkivo srityje specialiosios paskirties policijos pulko bataliono 3-iosios kuopos 2-ojo būrio inspektorius Denisas Kotliaras vykdė kovinę užduotį nugabenti personalą į Donecko sritį. Tuo metu rusai surengė FPV drono ataką. Policijos vyresnysis leitenantas patyrė sužeidimų, nesuderinamų su gyvybe“, – sakoma pranešime.

Nacionalinės policijos duomenimis, D. Kotliaras apie 12 savo gyvenimo metų paskyrė darbui vidaus reikalų institucijose ir policijoje.

„Jis dirbo vairuotoju, patruliu, apylinkės inspektoriumi. Prasidėjus Rusijos plataus masto invazijai į Ukrainą jis nesulaužė priesaikos, stojo ginti valstybės ir toliau ėjo savo profesines pareigas. Denisui amžinai bus 30 metų. Žmona liko be vyro, 9 metų dukra – be tėvo, o tėvai – be sūnaus“, – pažymėjo spaudos tarnyba.

Nacionalinė policija pareiškė nuoširdžią užuojautą žuvusiojo šeimai.

Kaip anksčiau buvo pranešta, Donecko srityje per rusų apšaudymą žuvo policininkas Vitalijus Serdiukas.