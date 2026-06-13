Donaldas Trumpas teigia, kad taikos susitarimas su Iranu bus pasirašytas sekmadienį

„Susitarimą numatyta pasirašyti rytoj ir tuoj po jo pasirašymo Hormuzo sąsiauris bus ATVIRAS VISIEMS“, – šeštadienį parašė jis savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
Tuo metu Irano užsienio reikalų ministerija anksčiau šeštadienį pareiškė, kad numatomas susitarimo memorandumas su Jungtinėmis Valstijomis dėl karo veiksmų nutraukimo nebus pasirašytas sekmadienį, pranešė Irano valstybinė žiniasklaida.
„Turime palaukti ir pažiūrėti, kada tiksliai bus pasirašytas susitarimas, tačiau tai nebus rytoj“, – teigė ministerijos atstovas Esmaeilis Baqaei (Esmaeilis Bagajis), kurį cituoja naujienų agentūra IRNA.
„Negalima atmesti galimybės, kad tai įvyks artimiausiomis dienomis“, – pridūrė jis.
Tuo metu D. Trumpas savo šeštadienio įraše taip pat pažymėjo, kad Jungtinės Valstijos perims ir sunaikins Irano sodrinto urano atsargas.
„Tinkamu laiku, kai viskas nurims, mes ateisime ir paimsime Branduolines Dulkes, mūsų nuostabių Bombonešių B-2 ir jų puikių pilotų dėka palaidotas giliai po galingais įgriuvusiais granito kalnais, ir jas susmulkinsime bei sunaikinsime, nesvarbu, ar tai bus Irane, ar Jungtinėse Valstijose“, – parašė D. Trumpas.
„Tikimės ateityje ilgai bendradarbiauti su Iranu ir visais Artimaisiais Rytais“, – pridūrė jis.
Tačiau D. Trumpo įraše buvo ir įspėjimas Islamo Respublikai, kad ji turi visapusiškai įgyvendinti planą, antraip jai grės rimtos pasekmės.
„Tikimės, kad šis procesas vyks greitai, lengvai ir sklandžiai, – parašė JAV prezidentas. – Jei ne, turime galutinę alternatyvą, kurios, tikėkimės, niekada daugiau nereikės naudoti!“
Vykstant deryboms, Iranas nuolat tvirtino, kad turi teisę sodrinti uraną.
Pakistano ministras pirmininkas Shehbazas Sharifas (Šehbazas Šarifas), kurio vyriausybė tarpininkauja tarp Teherano ir Vašingtono siekdama padėti užbaigti karą, anksčiau šeštadienį pareiškė, kad JAV ir Irano taikos susitarimas tikriausiai bus galutinai parengtas per artimiausias 24 valandas.
„Esame arčiau taikos susitarimo nei bet kada anksčiau. Susitarimas tikriausiai bus galutinai parengtas per artimiausias 24 valandas, todėl Pakistanas rengiasi elektroniniam taikos susitarimo pasirašymui iškart po to, o kitą savaitę vyks techninio lygio derybos“, – parašė jis socialiniame tinkle „X“.
Derybos dėl pirminio susitarimo memorandumo sąlygų kelias savaites buvo įstrigusios, tačiau pastarosiomis dienomis ir Vašingtonas, ir Teheranas leido suprasti, kad artėjama prie susitarimo.
Tačiau įtampa išlieka: Jungtinės Valstijos pranešė, kad anksti šeštadienį numušė ne vieną Irano droną, nutaikytą į komercinius laivus Hormuzo sąsiauryje.
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