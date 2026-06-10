Donaldas Trumpas grasina atnaujinti atakas prieš Iraną

Šie jo pareiškimai nuskambėjo po to, kai Iranas ir JAV vėl apsikeitė ugnimi po to, kai buvo numuštas amerikiečių sraigtasparnis, o tai dar padidino įtampą per trapias paliaubas, kurios įsigaliojo balandžio mėnesį.
„Smarkiai smogėme jiems vakar. Šiandien vėl jiems smarkiai smogsime“, – sakė D. Trumpas žurnalistams Ovaliajame kabinete.
Šie jo pareiškimai nuskambėjo po to, kai Iranas ir JAV vėl apsikeitė ugnimi po to, kai buvo numuštas amerikiečių sraigtasparnis, o tai dar padidino įtampą per trapias paliaubas, kurios įsigaliojo balandžio mėnesį.
„Smarkiai smogėme jiems vakar. Šiandien vėl jiems smarkiai smogsime“, – sakė D. Trumpas žurnalistams Ovaliajame kabinete.
„Buvome tikrai arti susitarimo, bet jie vis vilkina, vis laiko mus kvailiais“, – pridūrė jis.
D. Trumpas taip pat pareiškė, kad galėtų duoti nurodymą smogti Irano tiltams ir elektrinėms – jis buvo grasinęs smūgiais šiems objektams prieš pat paliaubas, tačiau tų grasinimų taip ir neįvykdė.
„Aš jums to nesakysiu. Bet aš galiu tai padaryti“, – atsakė D. Trumpas, kai naujienų agentūros AFP žurnalistas jo paklausė apie televizijos „Fox News“ pranešimą, kad jis svarsto tokius planus.
Anksčiau trečiadienį JAV lyderis pareiškė, kad Iranas per ilgai derėjosi dėl susitarimo, kaip užbaigti konfliktą Artimuosiuose Rytuose, ir dabar turės „sumokėti kainą“.
„Artimųjų Rytų chuliganas NEGYVAS!!! Jie per ilgai derėjosi dėl susitarimo, kuris jiems būtų buvęs puikus, (o) dabar jie turės sumokėti kainą!!!“ – socialiniuose tinkluose parašė D. Trumpas.
Tai buvo priešinga jo antradienį išsakytiems komentarams, kad derybos dėl ilgalaikio susitarimo karui užbaigti yra „paskutinėje stadijoje“ ir gali būti baigtos per „dvi ar tris dienas“.
Tačiau diplomatinės pastangos, regis, vis dar tęsiamos – derybininkai iš Kataro, kuris kartu su Pakistanu padeda tarpininkauti konflikto šalims, trečiadienį nuvyko į Teheraną, „siekdami susitikti su Irano atstovais ir pabandyti išspręsti likusius nesutarimus“, teigė apie situaciją informuotas diplomatas.
Tuo metu Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas (Antoniju Guterišas) Saugumo Tarybos posėdyje dėl Artimųjų Rytų pareiškė, kad netobulos paliaubos yra priimtinesnės nei grįžimas prie visapusiškų karo veiksmų.
„Neturėtume nuvertinti rizikos, kad nedidelis konfliktas gali peraugti į didelį konfliktą arba, kitaip tariant, į visapusišką karą“, – sakė jis.
Įspėjimas Persijos įlankos regionui
Karas, prasidėjęs vasarį JAV ir Izraelio smūgiais Iranui, įstūmė regioną į chaosą ir sukrėtė pasaulines rinkas prieš prasidedant trapioms paliauboms.
JAV pajėgos vėlai antradienį pranešė, kad sudavė smūgių Iranui, atsakydamos į amerikiečių sraigtasparnio „Apache“ numušimą pirmadienį, o Irano žiniasklaida pranešė apie sprogimus palei šalies pietinę pakrantę.
JAV centrinė vadavietė (CENTCOM) vėliau pranešė, kad JAV karinės oro ir jūrų pajėgos smogė Irano oro gynybos, antžeminės kontrolės stotims ir stebėjimo radarų vietoms netoli Hormuzo sąsiaurio.
Iranas savo ruožtu pareiškė, kad trečiadienį atakavo amerikiečių bazes Jordanijoje ir Bahreine.
Sraigtasparnis „Apache“ buvo antrasis orlaivis su įgula, kuris, kaip patvirtino Vašingtonas, buvo numuštas Irano per karą Artimuosiuose Rytuose. JAV kariuomenė pranešė, kad abu jo įgulos nariai buvo išgelbėti.
Jordanijos kariuomenė pranešė numušusi penkias iš Irano paleistas raketas ir nurodė, kad aukų ar materialinės žalos nebuvo, o Bahreinas nurodė perėmęs ir nuslopinęs kažkiek „Irano oro atakų“.
Kuveito kariuomenė pranešė, kad jos oro gynyba kovojo su „priešiškais oro taikiniais“. Iranas neseniai ten taip pat įvykdė mirtinų atakų.
Teherano užsienio reikalų ministerija perspėjo Irano kaimynes Persijos įlankos regione, kad joms tenka „teisinė ir moralinė atsakomybė“ neleisti Jungtinėms Valstijoms ir Izraeliui naudotis jų teritorija smūgiams prieš Iraną.
CENTCOM, prižiūrinti amerikiečių pajėgas Artimuosiuose Rytuose, socialiniame tinkle „X“ pranešė, kad JAV karinių oro pajėgų ir karinio jūrų laivyno naikintuvų tiksliąja ginkluote „smogė Irano oro gynybos, antžeminės kontrolės stotims ir stebėjimo radarų vietoms netoli Hormuzo sąsiaurio“.
Be to, amerikiečių karinis lėktuvas Omano įlankoje apšaudė ir neutralizavo tanklaivį, kuris, pažeisdamas JAV nustatytą blokadą, bandė išgabenti naftą iš Irano, trečiadienį pranešė JAV kariuomenė.
Šie smurto proveržiai paskatino Irano sąjungininkes Rusiją ir Kiniją paraginti sumažinti įtampą.
Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas paragino kariaujančias puses „liautis gilinus konfliktą ir eskalavus padėtį“.
„Susikrovėme savo daiktus“
Iranas primygtinai reikalauja, kad bet koks susitarimas dėl karo užbaigimo apimtų ir paliaubas Libane, kuris buvo įtrauktas į konfliktą, kai Irano remiama kovotojų grupuotė „Hezbollah“ kovo 2 dieną paleido raketų į Izraelį.
Izraelis atsakė plataus masto antskrydžių kampanija ir sausumos invazija, per kurią žuvo daugiau kaip 3,6 tūkst. žmonių. Susišaudymai su „Hezbollah“ nesiliauja, nepaisant besitęsiančių formalių paliaubų.
Medicinos šaltinis agentūrai AFP trečiadienį pranešė, kad per Izraelio smūgius Pietų Libane žuvo 12 žmonių.
Antradienį Izraelio kariuomenė įspėjo visą pietinį Tyro miestą evakuotis, o AFP korespondentas po šio įspėjimo paskelbimo matė bėgančius gyventojus ir intensyvų eismą šiaurės kryptimi.
Kitas korespondentas pakrantės mieste Sidone, esančiame toliau į šiaurę, matė iš Tyro atvykstančius pabėgėlius. Kai kurie iš jų savo daiktus buvo paskubomis pririšę prie automobilių stogų.
Trečiadienį smūgis sudrebino Sidono centrą, o AFP korespondentas, išgirdęs sprogimą, matė degantį automobilį ir į įvykio vietą skubančius gelbėjimo tarnybų darbuotojus.
„Susikrovėme savo daiktus ir išvykstame“, – agentūrai AFP sakė Tyro gyventojas Eliasas Barbouras (Eliasas Barburas).
„Ką mes padarėme blogo? Ką mums daryti?“ – klausė jis.
Tuo metu Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) trečiadienio vakare paragino Libano žmones prisijungti prie Izraelio kovos su „Hezbollah“, sakydamas, kad jų šalis tapo šios kovotojų grupuotės „įkaite“.
„Izraelis nekariauja su jumis. Mes kariaujame su „Hezbollah“, kuri paėmė jūsų šalį įkaite (...) Mes trokštame taikos su jumis, su Libanu“, – sakė B. Netanyahu vaizdo įraše, skirtame Libano žmonėms.
„Izraelis nori taikos su jumis. Pasirūpinkite savo ateitimi. Prisijunkite prie Izraelio. Sukurkite saugumą ir gerovę visiems mūsų vaikams. Ir kai „Hezbollah“ bus sunaikinta, galimybės bus begalinės. Jos bus milžiniškos“, – pažymėjo jis
(be temos)
(be temos)
(be temos)