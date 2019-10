Didžiulis traukinio gaisras Pakistane: aukų padaugėjo iki 71 žmogaus

Pakistano rytinėje Pandžabo provincijoje mažiausiai 71 žmogus žuvo ir dar dešimtys buvo sužeista per gaisrą keleiviniame traukinyje, kilusį keleiviams naudojantis nešiojamąja dujine virykle, ketvirtadienį pranešė pareigūnai.

Anot jų, per vėliausią tragediją Pakistano pasenusiuose ir prastai prižiūrimuose geležinkeliuose liepsnos apėmė vagonus traukiniui priartėjus prie Liakuatpurto miesto Pandžabe.

Kaip sakė vietos komisaro pavaduotojas Jamilas Ahmedas (Džamilas Ahmedas), gaisras kilo sprogus dujų viryklei, naudotai valgiui gaminti. Jis pridūrė, kad nuo paryčių aukų skaičius staigiai padidėjo.

Rajono avarinių tarnybų pareigūnas Kaleemas Ullah (Kalimas Ula) savo ruožtu pranešė, kad iš 43 sužeistųjų 11 tebėra kritinės būklės.

Pasak J. Ahmedo, prieš sustojant užsiliepsnojusiam traukiniui dalis nukentėjusiųjų iš jo iššoko; daugelis šių žmonių užsimušė.

Gyvi išlikę žmonės pasakojo apie siaubingas scenas, kai vagonus apėmus liepsnoms keleiviai šokinėjo pro langus ir duris.

„Girdėjom, kaip žmonės verkia ir šaukiasi pagalbos, – sakė Chaudhry Shujaat (Čaudhris Šudžatas), vos kelios valandos iki tragedijos įlipęs į traukinį su savo žmona ir dviem vaikais. – Galvojau, kad žūsim. Kitas vagonas užsidegė. Jautėmės bejėgiai.“

Gelbėtojai pranešė, kad traukiniui sustoti prireikė 20 minučių.

Vėliau sužinojome, kad dauguma jų mirė.

Ghulam Abbasas (Gulam Abasas) – keleivis, su savo žmona ir dviem vaikais įlipęs į traukinį Navabšaho miestelyje, esančiame kaimyninėje Sindo provincijoje – pasakojo, kaip apimti panikos keleiviai šokinėjo iš liepsnojančių vagonų.

„Vėliau sužinojome, kad dauguma jų mirė“, – sakė vyriškis.

Pakistane nepasiturintys keleiviai dažnai pasiima nedideles dujines virykles, nors taisyklės tai draudžia, sakė geležinkelių ministras Rashidas Ahmedas (Rašidas Ahmedas). Perpildytuose traukiniuose saugos reikalavimų dažnai nepaisoma.

Anot R. Ahmedo, sprogus viryklei užsiliepsnojo aliejus, kurį vežėsi musulmonų maldininkai, todėl gaisras greitai suintensyvėjo ir išplito.

Geležinkelių pareigūnas Shabiras Ahmedas (Šabiras Ahmedas) pareiškė, jog keleivių kūnai išsibarstė 2 km ilgio geležinkelio ruože.

Netoliese esančių kaimų gyventojai puolė prie traukinio, nešdami kibirus su vandeniu ir kastuvus, norėdami padėti užgesinti gaisrą.

„Tačiau to padaryti buvo neįmanoma“, – apgailestavo J. Ahmedas.

Paryčiais gelbėtojai ir inspektoriai naršė apdegusias nuolaužas, ieškodami gyvų išlikusių žmonių ir padėdami sužeistiesiems. Vietos Pakistano televizijos filmuotoje medžiagoje matyti, kaip įvykio vietoje siaučia didžiulis gaisras, o ugniagesiai bando jį suvaldyti.

Pareigūnai pranešė tebemėginantys atpažinti aukas, todėl aukų ir sužeistųjų sąrašai dar nėra parengti. Pasak jų, buvo išsiųstas dar vienas traukinys, turinti nugabenti gyvus išlikusius žmones į Ravalpindžio miestą.

Pandžabo sveikatos apsaugos ministrė Yasmin Rashid (Jasmin Rašid) patikino žurnalistus, kad medikai teikia geriausią įmanomą pagalbą nukentėjusiesiems ligoninėje Liakuatpuro mieste. Kritinės būklės pacientai buvo nugabenti greitosios pagalbos automobiliais į Multaną – arčiausiai įvykio vietos esantį didmiestį.

Pasak J. Ahmedo, kilus gaisrui traukinys važiavo iš pietinio Karačio uostamiesčio, pietinės Sindo provincijos sostinės, į Ravalpindį.

Gelbėjimo operacijoje taip pat dalyvavo Pakistano kariuomenė. Prezidentas Arifas Alvi (Arifas Alvis) ir ministras pirmininkas Imranas Khanas (Imranas Chanas) išreiškė liūdesį dėl tragedijos.

I. Khanas taip pat per socialinį tinklą „Twitter“ pareiškė užuojautą aukų artimiesiems, ir išreiškė viltį, kad sužeistieji greitai pasveiks. Be to, vyriausybės vadovas liepė ištirti incidento aplinkybes.

Pakistano geležinkelių būklė dešimtmečius blogėjo dėl korupcijos, neūkiškumo ir investicijų stygiaus, tad traukinių avarijų šalyje pasitaiko neretai.

Kaip ketvirtadienį informavo žiniasklaida, geležinkelių darbuotojai nepranešė, kad į traukinį buvo įlipę keleivių, turėjusių dujinių viryklių.

Liepą tame pačiame rajone mažiausiai 23 žmonės žuvo iš rytinio Lahoro miesto važiavusiam keleiviniam traukiniui įsirėžus į prekinį sąstatą, sustojusį prie pervažos.

Mėnesiu anksčiau iš Karačio į Lahorą važiavęs keleivinis traukinys susidūrė su krovininiu traukiniu. Tąsyk žuvo trys žmonės.