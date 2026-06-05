Didvyriu vadintam vyrui – dideli nemalonumai: kaltinamas užpuolęs savo tėvą

Kaip pranešė Australijos žiniasklaidos priemonė „7News“, A. al-Ahmedas prieš teismą stos liepos 29 d.
Policijos išduotame smurto orderyje teigiama, kad A. al-Ahmedas negali „pulti, persekioti, priekabiauti ar susisiekti“ su savo tėvu. Jam taip pat buvo nurodyta laikytis 100 metrų atstumo nuo tėvo namų ir darbovietės.
Po gruodžio 14 d. įvykdytų šaudynių Sidnėjaus paplūdimyje, per kuras žuvo šešiolika žmonių, A. al-Ahmedas buvo liaupsinamas kaip didvyris.
Įtariami užpuolikai, tėvas ir sūnus, šaudė į paplūdimyje susirinkusią minią, kuri šventė Chanukos šventę.
Viešojoje erdvėje masiškai paplitusiame vaizdo įraše matyti, kaip A. al-Ahmedas puola vieną iš šaulių, kurį vėliau nušovė policija, užšoka ant jo ir išplėšia iš rankų ginklą.
A. al-Ahmedo tėvai „ABC News“ anksčiau pasakojo, kad per grumtynes jų sūnui į petį buvo šauta keturis ar penkis kartus.
„Mano sūnus yra didvyris. Jis tarnavo policijoje, jis pasiruošęs ginti žmones“, – tada sakė jo tėvas.
A. al-Ahmedui kovo mėnesį buvo įteiktas „Miesto raktas“ ir visą gyvenimą galiojantis Waverley paplūdimio leidimas. Pastarasis suteikia jam nemokamą automobilių stovėjimo aikštelę prie geriausių Sidnėjaus paplūdimių, rašo „Daily Mail“.
Vyras per išpuolį buvo sunkiai sužeistas, o žmonės visame pasaulyje paaukojo apie 2,6 mln. Australijos dolerių jo pasveikimui.
Vėliau dviem A. al-Ahmedo broliams buvo pateikti kaltinimai dėl grasinimų. Teigiama, kad jie iš brolio reikalavo po 100 tūkst. dolerių.
Abu broliai kaltės nepripažino.
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