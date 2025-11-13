Dėl skulptūros „pagražinimo“ – 19-metės teismas

Ši skulptūra, pavadinta „Cast in Blue“ (liet. „Nulieta mėlyna“), skirta pagerbti vietos geologiją, atspindėti garsųjį Mėlynąjį ežerą. Ji yra Maunt Gambyro mieste, Pietų Australijoje.
Kai skulptūra atsirado, vietiniai turėjo įvairių nuomonių. Dėl keistos formos kūrinys greitai gavo pravardę Mėlynasis gumulas.
Daugelis gyventojų buvo nepatenkinti ir tuo, kad miestas išleido skulptūrai šešiaženklę sumą ir po to pakėlė mokesčius.
Kaip nurodė vietos policija, 19-metė A. Vanderhorst ankstų rugsėjo rytą nusprendė pagražinti skulptūrą ir priklijavo porą judančių akių su superklijais.
Apsaugos kameros užfiksavo šį incidentą. Kai specialistai bandė nuimti priklijuotas akis, nusilupo dažų sluoksnis.
Paskaičiuota, kad remonto darbai kainuos nuo 1,6 iki 2,5 tūkst. Australijos dolerių.
Maunt Gambyro merė Lynette Martin teigė, kad miestas sieks išlaidų kompensavimo.
Lapkričio 5 d. A. Vanderhorst pirmą kartą stojo prieš Maunt Gambyro Magistratų teismą, prisijungdama prie posėdžio nuotoliniu būdu, motyvuodama tuo, kad „labai serga“ ir yra „labai apsvaigusi nuo stiprių vaistų nuo skausmo“.
Ji neneigė savo kaltės. Merginai nurodyta susirasti advokatą prieš kitą teismo posėdį, numatytą gruodį.
Vietiniai vis dar susiskaldę. Vieni šį incidentą laiko nekaltu pokštu, kiti – vandalizmu, peržengusiu ribą.
Bet kuriuo atveju, Mėlynasis gumulas, kaip jį vadina vietiniai, pasiekė tai, ko trokštama kiekvienam meno kūriniui – dėmesio.
Skulptūra šiuo metu yra restauruojama ir ji jau – be akių.
