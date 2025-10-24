Dėl rusų smūgių Ukrainoje žuvo du žmonės, Kyjivas atakavo Maskvos sritį

Rusijai apšaudant Ukrainą, du žmonės žuvo, o dar mažiausiai 17 buvo sužeista pietiniame Chersono mieste, naujienų agentūrai AFP pranešė Chersono srities spaudos tarnyba.
Rusija prieš žiemą suintensyvino Ukrainos bombardavimą, nukreiptą į energetikos infrastruktūrą. Pastarosiomis dienomis visoje šalyje, taip pat ir Kyjive, buvo įvestas elektros tiekimo ribojimas taupant elektrą.
Ukrainos karinės oro pajėgos pranešė, kad Maskva naktį į šalį paleido 128 dronus. Pranešama, kad buvo numušti ar taikinių nepasiekė 72 dronai.
Tuo metu į vakarus nuo Maskvos esančiame Krasnogorske dronas pataikė į butą 14-ajame vieno daugiabučio aukšte, platformoje „Telegram“ parašė Maskvos regiono gubernatorius Andrejus Vorobjovas.
AFP žurnalistai matė išmuštą skylę pastato fasade ir nuolaužas viename iš sugriautų butų.
Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad per naktį numušė 111 ukrainiečių dronų, daugumą jų – virš pietinės Rostovo srities. Niekas nebuvo sužeistas, tačiau dėl smūgių buvo nutrauktas elektros tiekimas mažiausiai 1,5 tūkst. gyventojų, sakė gubernatorius Jurijus Sliusaras.
Ukraina vykdo atsakomuosius smūgius ir, siekdama sumažinti Maskvos eksporto pajamas, taikosi į Rusijos energetikos infrastruktūrą bei naftos perdirbimo gamyklas.
Nors ukrainiečiai taikosi į Maskvą ir jos apylinkes, tokie smūgiai būna reti.
Ukrainos sąjungininkės Vakaruose didina spaudimą Maskvai prieš ketvirtą karo žiemą. Ir Jungtinės Valstijos, ir Europos Sąjunga (ES) šią savaitę paskelbė apie naujas sankcijas Rusijos energetikos sektoriui, siekdamos paralyžiuoti rusų karo ekonomiką.
ES vadovai taip pat ėmėsi veiksmų, kad dar dvejus metus būtų finansuojama Ukrainos gynyba, nors ir nepatvirtino milžiniškos „reparacijų paskolos“, paremtos įšaldytu Rusijos turtu.