Dėl „incidento, susijusio su pavojingomis medžiagomis“, užblokuota dalis Pentagono

Arlingtono apygardos ugniagesių tarnyba socialiniame tinkle „X“ pranešė, kad Pentagone per „incidentą, susijusį su pavojingomis medžiagomis“, dirba tarnybos padaliniai, „įskaitant mūsų pavojingų medžiagų komandą“.
Išsamesnės informacijos apie incidento pobūdį ugniagesių tarnyba nepateikė.
Tuo metu Pentagono atstovas Seanas Parnellas (Šonas Parnelas) pareiškime nurodė, kad pastato saugos sistemos „aptiko oro kokybės problemą, dėl kurios būtina imtis atsargumo priemonių, kol nustatysime jos reikšmę“.
Gynybos departamentas „taiko standartinius apsaugos protokolus, įskaitant nurodymą likti vietoje paveiktame plote. Reagavimo komandos jau yra vietoje ir pasirengusios padėti pastate esantiems žmonėms“, pridūrė S. Parnellas.
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