Danijos premjerė: Europa turi duoti atsaką Rusijos hibridiniam karui

Danų premjerė apie tai prakalbo prieš Europos Sąjungos (ES) viršūnių susitikimą Kopenhagoje, kuriame lyderiai aptars Europos gynybos stiprinimą ir Ukrainos finansinę galią.
„Tikiuosi, kad dabar visi pripažįsta, jog vyksta hibridinis karas“, – sakė M. Frederiksen.
„Žvelgiant iš Europos perspektyvos, yra tik viena šalis, kuri nori mums grasinti, ir tai yra Rusija, todėl mums reikia labai stipraus atsako“, – teigė ji.
Tūkstančiams policijos pareigūnų paskelbta padidinto laipsnio parengtis, buvo uždrausti civilinių dronų skrydžiai, o NATO sąjungininkės atsiuntė pastiprinimus, Senojo žemyno vadovams renkantis į Kopenhagą deryboms ir po jų ketvirtadienį vyksiančiam platesniam Europos vadovų susitikimui.
Pastarosiomis dienomis Danija, kuri rotacijos tvarka šį pusmetį pirmininkauja ES, buvo sunerimusi, nes dėl neatpažintų dronų teko trumpam uždaryti kelis oro uostus, be to, dronai skraidė netoli karinių objektų.
Kol kas joks kaltininkas nebuvo galutinai įvardytas, nors Vakarai rodo pirštu į Rusiją.
