D. Medvedevas ėmėsi menkinti teoriją, kad pastarojo meto trikdžiai, be kita ko, paveikę eismą Vokietijos ir Danijos oro uostuose, buvo kokių nors veiksmų, susijusių su Rusija ar jai prijaučiančiomis jėgomis, rezultatas.
„Žmonės, kurie (Europoje) prijaučia mūsų šaliai, nešvaistys savo išteklių nebesislapstydami. Mūsų „agentai ir šnipai“ laukia atskiro įsakymo“, – savo oficialiame „Telegram“ kanale parašė D. Medvedevas, kuris šiuo metu eina Rusijos Saugumo Tarybos pirmininko pavaduotojo pareigas.
Pasak jo, nepriklausomai nuo to, kas yra atsakingas, svarbiausia tai, jog Europos piliečiai pajuto, ką karas galėtų reikšti jų žemynui. D. Medvedevas apkaltino Prancūzijos prezidentą Emmanuelį Macroną ir Vokietijos kanclerį Friedrichą Merzą įvykių kurstymu dėl politinių ir finansinių priežasčių.
„Svarbiausia tai, kad trumparegiai europiečiai savo kailiu pajustų karo pavojų. Kad jie bijotų ir drebėtų kaip kvailų gyvulių banda, varoma į skerdyklą“, – tvirtino D. Medvedevas.