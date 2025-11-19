Parakas ir chaosas

Tai – karas, nors smūgių žala, ačiūdie, matuojama pinigais, ne žūtimis. Rusijos hibridinio karo tikslas toks ir yra: pasėti netikrumą, sujaukti gyvenimą ir mintis, suardyti Vakarų visuomenės psichologinį stabilumą, įsitikinimą, kad aplinka yra valdoma ir prognozuojama.
Techninės Europos (o ir Lietuvos) galimybės užkardyti išpuolius gerėja, tačiau sunkiausia apginti ne kelius ar parduotuves – priešas taikosi į tai, ko pats neturi: Vakarų visuomenės nepasotinimą skaidrumo alkį, pasitikėjimą valstybės institucijomis. Todėl be tiesioginių atsakų į smūgius labai svarbi ir užnugario laikysena – jei jie sėja sumaištį, mes turime išlaikyti rimtį.
Tačiau būtent čia ir prasideda problemos. Taikos metu į toksiškais ryšiais sulipdytą koaliciją, „aušriečių“ pasiutpolkes ir žongliravimą ministrų portfeliais, politinių marginalų iš lentynų traukiamus tokius aistrų keliančius klausimus kaip lytiškumo pamokos galime žvelgti kaip į neišvengiamus politinius žaidimus, tačiau šiandien – ne. Atmosfera, kurioje esame įpratę gyventi, tampa palankiu fonu, kuriame lengviau skleisti nepasitikėjimą aplinka, valstybe, sistema.
V. Putinui su kompanija svarbiau, kad mes imtume manyti, jog valstybė nesusitvarko, negeba mūsų apginti, valdyti rizikos ir spręsti einamųjų problemų. Tokiai logikai pakanka, kad politikai savo interesus laikytų svarbesniais už bendrą saugumo aplinką. Tuomet chaoso nereikės nė importuoti – jį patys sukursime.
