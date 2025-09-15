 Belgijoje prasideda įtariamo narkotikų barono ir dar 30 asmenų teismo procesas

2025-09-15 18:51
Viljama Sudikienė (ELTA)

Pirmadienį Belgijoje griežto saugumo sąlygomis prieš teismą stojo narkotikų baronas, įtariamas vadovavęs didelei kokaino kontrabandos operacijai ir jo suėmimo metu buvęs vienas labiausiai Europoje ieškomų asmenų.

Belgijoje prasideda įtariamo narkotikų barono ir dar 30 asmenų teismo procesas / Scanpix nuotr.

39 metų Floras Bressersas atvyko į teismo salę vilkėdamas stilingą kostiumą, atgal sušukuotais plaukais, apsuptas sunkiai ginkluotų apsaugos pareigūnų.

Jis įtariamas buvęs vienas iš didžiulius kokaino kiekius iš Pietų Amerikos į Europą vežusio tinklo vadeivų ir bus teisiamas kartu su daugiau nei 30 įtariamų bendrininkų, įskaitant olandą teisininką ir buvusį Londono bankininką.

Tyrimas buvo pradėtas 2020 m., kai policija Roterdamo uoste konfiskavo 3,2 tonos kokaino, paslėpto mangano rūdos siuntoje iš Brazilijos. Siunta buvo skirta Belgijos vandens valymo įmonei Antverpene, kurią, kaip įtariama, prekeiviai naudojo kaip priedangą.

Netrukus Vakarų Flandrijoje policija suėmė keletą asmenų, įtariamų ryšiais su bendrove, o vėliau nustatė įtariamus organizatorius. Manoma, kad du pagrindiniai tinklo veikėjai buvo F. Bressersas ir 60 metų brazilas Sergio De Carvalho.

Po virtinės areštų Belgijoje, Ispanijoje ir Dubajuje F. Bressersas buvo sulaikytas Ciuriche 2022 m. vasarį, o kitą rudenį įvyko jo ekstradicija.  2023 m. Vengrijoje buvo suimtas ir S. De Carvalho ir vėliau įkalintas Belgijoje.

Prokurorai teigia, kad 2020 m. Roterdame konfiskuoti narkotikai buvo tik ledkalnio viršūnė. Tinklas įtariamas 2019–2020 m. importavęs tonas kokaino.

Tikimasi, kad teismo procesas, dėl saugumo priežasčių perkeltas į buvusią NATO būstinę Briuselyje, truks kelias savaites.

Šiame straipsnyje:
Belgija
narkotikų baronas
teismas
Floras Bressersas

