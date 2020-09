Baltarusijoje nustatytas 231 naujas COVID-19 atvejis, trys užsikrėtusieji mirė

Baltarusijoje per praėjusią parą patvirtintas 231 naujas koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejis ir mirė trys anksčiau koronavirusu užsikrėtę žmonės, šeštadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

Nuo epidemijos pradžios testais patvirtintų užsikrėtimo atvejų skaičius padidėjo iki 75 461.

Per visą infekcijos plitimo laikotarpį šalyje mirė 776 koronavirusu užsikrėtę žmonės, trys mirtys patvirtintos per praėjusią parą. Pasak ministerijos, visi per praėjusią parą mirę žmonės sirgo lėtinėmis ligomis.

Per parą pasveiko 114 ligoninėse gydytų COVID-19 pacientų, o bendras pasveikusiųjų skaičius padidėjo iki 73 212.

Šalyje atlikta per 1,7 mln. testų koronavirusinei infekcijai nustatyti.