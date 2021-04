Baltarusijoje – 1 239 nauji COVID-19 atvejai, mirė devyni žmonės

Baltarusijoje per praeitą parą atlikus 18 580 testų nustatyti 1 239 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, taip pat mirė devyni anksčiau užsikrėtę žmonės, sekmadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

Ankstesnę parą buvo fiksuotas 1 371 naujas COVID-19 atvejis, o penktadienį jų buvo 1 651 – daugiausiai nuo vasario 14 dienos.

Bendras nuo pandemijos pradžios Baltarusijoje nustatytų koronavirusinės infekcijos atvejų skaičius padidėjo iki 327 304; mirė iš viso 2 285 užsikrėtusieji, nurodė Sveikatos apsaugos ministerija.

Be to, iki šiol šalyje pasveiko 318 033 žmonės, kuriems anksčiau buvo nustatyta COVID-19, iš jų 1 384 – per pastarąją parą.