Australų kariai galimai įvykdė karo nusikaltimų Afganistane

Australijos aukščiausio rango generolas ketvirtadienį pareiškė, jog esama patikimų įrodymų, kad jo specialiosios pajėgos per karą Afganistane neteisėtai nužudė 39 neginkluotus civilius ir kalinius, ir perdavė šį reikalą spręsti specialiajam karo nusikaltimų prokurorui.

Gynybos pajėgų vadas Angusas Campbellas, susipažinęs su metus trukusio tyrimo dėl neteisėto karių elgesio Afganistane 2005–2016 metų laikotarpiu šokiruojančiomis išvadomis, sakė, kad „destruktyvi“ nebaudžiamumo kultūra tarp elitinių pajėgų karių atvedė prie virtinės numanomų nužudymų ir nusikaltimų dangstymo.

„Kai kurie patruliai perėmė teisingumą į savo rankas, buvo laužomos taisyklės, išgalvojamos istorijos, sakomas melas ir žudomi kaliniai“, – sakė A. Campbellas ir pridūrė nuoširdžiai atsiprašąs Afganistano žmonių.

„Tarp šių gėdingų faktų yra įtariami atvejai, kai nauji patrulių būrio nariai buvo verčiami šauti į kalinį, kad tas karys įgytų pirmojo nužudymo patirties, laikantis pasibaisėtinos praktikos, vadinamos „kraujo krikštu“, – sakė generolas.

Tuomet kareiviai inscenizuodavo grumtynes, kad pateisintų incidentą, rašoma tyrimo ataskaitoje.

Kariuomenės generalinis inspektorius ketvirtadienį pristatė smarkiai redaguotą šokiruojančią 465 puslapių oficialaus tyrimo ataskaitą, kurioje detaliai aprašomi dešimtys nužudymų „ne mūšio įkarštyje“.

Ataskaitoje rekomenduojama 19 asmenų atžvilgiu pradėti Australijos federalinės policijos tyrimą ir išmokėti kompensacijas aukų šeimoms.

A. Campbellas žengė dar toliau. Pareiškęs, kad asmenys, prisidėję prie neteisėto 39 žmonių nužudymo, užtraukė nešlovę pulkui, ginkluotosioms pajėgoms bei Australijai, jis pranešė, kad jų atžvilgiu tyrimo imsis specialiojo karo nusikaltimų prokuroro tarnyba.

A. Campbellas taip pat atėmė medalius už pavyzdingą tarnybą iš kai kurių specialiųjų operacijų pajėgų karių, tarnavusių Afganistane 2007–2013 metų laikotarpiu.

Po 2001 metų rugsėjo 11-osios teroro išpuolių daugiau kaip 26 tūkst. australų karių buvo pasiųsti į Afganistaną drauge su JAV ir sąjungininkų pajėgomis kautis su Talibanu, „al Qaeda“ ir kitomis islamo ekstremistų grupuotėmis.

Australų kovinės pajėgos pasitraukė iš Afganistano 2013 metais, tačiau nuo tada pasirodė ne vienas šiurpinantis pranešimas apie Australijos elitinių specialiųjų pajėgų karių elgesį.

Be kita ko, būta pranešimų, kad australų kariai nužudė šešerių metų vaiką per reidą jo šeimos namuose, nutraukė negyvo priešo ranką, taip pat nušovė kalinį, nes sraigtasparnyje esą buvo per mažai vietos.

Vyriausybė daugelį metų dėjo pastangas, kad pranešimai apie galimai nusikalstamą karių elgesį neiškiltų į viešumą. Policija netgi buvo pradėjusi tyrimus žurnalistų, kurių dėka ši informacija pasiekė visuomenę, atžvilgiu.