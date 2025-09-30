Argentinoje sulaikytas septintas asmuo, įtariamas dėl trijų merginų nužudymo

Trečiadienį pietiniame Buenos Airių priemiestyje namo kieme buvo rasti užkasti trijų jaunų merginų palaikai: 20-metės Morenos Verdi ir 15-metės Brendos del Castillo (Brendos del Kastilijos), kurios buvo pusseserės, bei 15-metės Laros Gutierrez (Laros Gutjeres).
Kūnai rasti praėjus penkioms dienoms po jų dingimo.
Pareigūnų teigimu, nusikaltimas, kurį tyrėjai sieja su narkotikų prekeivių gaujomis, įvykdytas socialinio tinklo „Instagram“ tiesioginės transliacijos metu. Pranešama, kad transliaciją stebėjo 45 privačios paskyros.
Pirmadienį policija pranešė sulaikiusi jauną moterį po interviu vietinei televizijai.
Pranešama, kad įtariamoji buvo pastebėta automobilyje, priklausiusiame jos dėdei, kuris penktadienį buvo sulaikytas Bolivijoje, netoli Argentinos pasienio. Šis vyras įtariamas teikęs logistinę paramą gabenant jaunas aukas.
Trečiadienį sulaikyti du vyrai ir dvi moterys, o savaitgalį – šeštasis įtariamasis.
Pasak pareigūnų, įtariama, jog šiuos nužudymus užsakė 20-metis Peru narkotikų prekeivis, pravarde „Mažasis J“, veikiantis skurdžiame pietiniame Buenos Airės priemiestyje.
Jam išduotas tarptautinis arešto orderis. Taip pat ieškomas jo galimas 23-ejų bendrininkas.
