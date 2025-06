Ar paliaubos tarp Irano ir Izraelio išsilaikys?

Eiliniai Izraelio gyventojai trumpam atsikvėpė po nakties įvykių, kai iš Vašingtono atskriejo žinia apie pasiektas paliaubas. Nepaisant dar nepasibaigusio konflikto Gazos Ruože, Izraelis jau įsivėlė į karą su Iranu. Šalis kenčia nuo uždarytos oro erdvės ir sustojusios ekonomikos.

„Mes norime paliaubų. Pažvelkite į žmones, jie išėjo į gatves, pradėjo atsikvėpti. Jau pusantros savaitės mes su vaikais sėdime slėptuvėse“, – sakė Haifos gyventojas Moshe Kenigsbergas.

„Ar tikiu, kad paliaubos išsilaikys? Tikiuosi, kad taip. Nors nežinau. Jais negalima pasitikėti. Tačiau jei susitarimo nesilaikys, jie žino, koks bus Izraelio atsakas. Jie neturės kuo atsakyti, nes mes kontroliuojame dangų, o jie – tarsi įstrigę spąstuose“, – kalbėjo kitas Haifos gyventojas Michaelas Revzenas.

Tiesą sakant, pirmadienį vakare ir naktį karas tarp Irano ir Izraelio vis dar vyko. Irano kariuomenė paleido apie dvidešimt balistinių raketų į Izraelį – kai kurios iš jų prasiveržė pro oro gynybą. Pavyzdžiui, Beršeboje žuvo mažiausiai keturi civiliai.

„Manau, kad šito nereikia tęsti. Tai liūdna. Tai – Dievo sielos ir mes privalome saugoti kiekvieną jų. Kiekviena siela, kiekvienoje šalyje turi būti apsaugota. Visas pasaulis turi rūpintis vieni kitais“, – akcentavo Beršebos gyventojas Yehezielas Cheri.

Panaši situacija susiklostė ir Irane. Iš vakaro ir per naktį Izraelio aviacija surengė, ko gero, didžiausią per pastarąsias dvi savaites antskrydį į Teheraną. Viena iš bombarduotų vietų – šiaurinio Teherano turgus, vienas judriausių prekybos centrų mieste. Tačiau, kaip matyti, veikia tik kelios maisto parduotuvės, dauguma prekybos vietų uždarytos. Per turgų nuolat sklinda antskrydžio garsai.

Naktį Teherane nugriaudėjo kelios dešimtys galingų sprogimų, nors internete jau sklandė informacija, kad nuo ketvirtos valandos ryto turėtų įsigalioti paliaubos.

„Nepaisant prezidento D. Trumpo paskelbto ugnies nutraukimo, Teherane girdima intensyvi oro gynybos veikla, sprogimai nesiliauja“, – teigė „China Media Group“ korespondentas Huseinas Nematzadas.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Galiausiai išaušo rytas, ir, remiantis pirmaisiais pranešimais iš Teherano, bombardavimas sustojo. Tačiau padėtis vis dar neaiški – tai patvirtino Irano užsienio reikalų ministras.

Ministras Abbasas Araghchi pareiškė, kad šiuo metu nėra pasiekto susitarimo dėl ugnies nutraukimo ar karinių operacijų sustabdymo. Tačiau jis pridūrė, kad „jei Izraelio režimas iki ketvirtos ryto nutrauks neteisėtą puolimą prieš Irano žmones, mes taip pat neketinsime į tai atsakyti“.

Jie neturės kuo atsakyti, nes mes kontroliuojame dangų, o jie – tarsi įstrigę spąstuose.

Visus praėjusios nakties įvykius išprovokavo apie pirmą valandą nakties Lietuvos laiku pasirodęs D. Trumpo pranešimas jo socialiniame tinkle: „Sveikiname visus. Izraelis ir Iranas visiškai susitarė paskelbti visišką ir galutinį ugnies nutraukimą – maždaug po šešių valandų, kai abi šalys baigs vykdyti galutines misijas.“

Nors oficialiai nebuvo patvirtinta, kad įvyko derybos dėl paliaubų, prezidentas D. Trumpas toliau demonstravo optimizmą: „Izraelis ir Iranas beveik tuo pačiu metu atėjo pas mane ir pasakė – taika. Aš žinojau, kad laikas yra dabar. Pasaulis ir Artimieji Rytai – tikrieji nugalėtojai. Abi tautos ateityje patirs didžiulę meilę, taiką ir gerovę.“

Šiek tiek neįprasta, kad pastaruoju metu D. Trumpo sprendimus viešai komentuoja viceprezidentas J. D. Vance. Jis sakė: „Prieš savaitę Iranas buvo labai arti branduolinio ginklo sukūrimo. Dabar jie nebegali jo pagaminti, nes mes sunaikinome jiems reikalingą įrangą. Tai – labai, labai didelis dalykas. Reikia kalbėtis su Iranu ir, žinoma, su Izraeliu apie tai, kas laukia ateityje. Nors ir sunaikinome jų programą, tikėkimės, kad jie nebandys jos atkurti.“

Visgi padėtis išlieka neaiški. Kaip skelbė Tarptautinė atominė energijos agentūra, Iranas vis dar turi daugiau nei 400 kg iki 60 proc. prisodrinto urano, iš kurio teoriškai būtų galima pagaminti apie devynias bombas.

Dabar svarbiausia, kad paliaubos tarp branduolinį ginklą turinčio Izraelio ir tokį ginklą potencialiai galinčio įsigyti Irano išsilaikytų. Dėl to prezidentas D. Trumpas paragino jų laikytis ir perspėjo Izraelį nereaguoti į neva iš Irano paleistą raketą, kuri, beje, buvo numušta. Tačiau premjeras B. Netanyahu vėl nurodė surengti reidą į Teheraną.

Ar paliaubos žlugo?

„Nemanau. Bet esu patenkintas, kad Izraelis dabar taip elgiasi. Buvo paleista viena raketa – greičiausiai jau po paliaubų įsigaliojimo laiko – ir ji nepataikė į jokį taikinį. O dabar Izraelis imasi veiksmų. Tas vyrukas privalo nusiraminti. Tai absurdiška“, – kalbėjo D. Trumpas.

D. Trumpas taip pat neslėpė nepasitenkinimo, kad vos prieš pat paliaubų įsigaliojimą Izraelio valdžia nurodė surengti masinį antskrydį į Teheraną:

„Man nepatiko daugelis dalykų, kuriuos mačiau vakar. Man nepatiko, kad Izraelis pradėjo antskrydį iškart po to, kai pasiekėme susitarimą. Jie neturėjo pradėti atakos. Ir man nepatiko tai, kad atsakas buvo toks stiprus. Bet sąžiningai sakant – Izraelis tikrai smarkiai atakavo. O dabar girdžiu, kad jie vėl pradeda, nes, jų manymu, buvo pažeistas susitarimas dėl vienos raketos, kuri niekur nenukrito. Tai ne tai, ko mes norime.“