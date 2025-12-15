Apklausa: ukrainiečiai netiki, kad įšaldytas frontas sustabdytų Rusiją nuo naujo puolimo

Apklausa užsakė Naujosios Europos centras ir pristatė jo direktorius Serhijus Solodkis.
86,7 proc. respondentų mano, kad po trumpos pertraukos Rusija vėl puls Ukrainą. Tik 9,5 proc. mano, kad įšaldymas galėtų užtikrinti ilgesnį taikos laikotarpį.
Visuomenė nelaiko „įšaldymo“ scenarijus realistišku keliu į ilgalaikę taiką, sakė tyrimo autoriai.
Ukrainiečių pozicija dėl derybų su Rusija išliko nepakitusi: beveik du trečdaliai respondentų (64,9 proc). mano, kad Ukraina neturėtų pradėti derybų, jei negaus Vakarų saugumo garantijų. 2024 m. taip mane 64,1 proc. ukrainiečių.
Beveik trečdalis respondentų (30,7 proc.) pritaria deryboms net ir be saugumo garantijų. Apskritai ukrainiečiai ir toliau skeptiškai vertina „derybas dėl derybų“.
Komentuodama tyrimo duomenis, Ukrainos ambasadorė NATO Alona Hetmančuk sakė, kad jie rodo, kaip Ukrainos visuomenę traumavo Budapešto memorandumas ir Minsko derybų procesas. Ji pateikė papildomų argumentų diskusijoje dėl patikimų saugumo garantijų svarbos.
Tyrimą Naujosios Europos centro užsakymu lapkričio 5–26 d. atliko „Info Sapience LLC“. Telefonu buvo apklausta 1000 16 metų ir vyresnių Ukrainos gyventojų. Apklausa nebuvo atlikta laikinai okupuotame Kryme, Donecko ir Luhansko srityse bei kitose okupuotose teritorijose, taip pat teritorijose, kuriose nėra Ukrainos mobiliojo ryšio.