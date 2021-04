Afganistane per sprogdinimą žuvo mažiausiai 14 žmonių, dešimtys sužeisti

Išpuolis įvyko galutinio JAV pajėgų išvedimo iš Afganistano oficialios pradžios išvakarėse.

Sprogimas Logaro provincijos sostinės Pole Alamo gyvenamajame rajone driokstelėjo, kai gyventojai nutraukė nuo saulėtekio iki saulėlydžio trunkantį Ramadano pasninką.

„Until now, 14 people have been martyred and 90 others are wounded“, žurnalistams sakė Vidaus reikalų ministerijos atstovas Tariqas Arianas (Tarikas Arianas)

Televizija 1TV anksčiau pranešė, kad žuvusiųjų yra mažiausiai 30 ir kad daugiau kaip 60 žmonių buvo sužeisti.

Logaro provincijos tarybos pirmininkas Hasibullah Stanikzai (Hasibula Stanikzajus) sakė, kad sprogdinimo taikinys buvo vieni svečių namai, kuriuose gyvena dešimtys žmonių, įskaitant studentus.

Pasak T. Ariano, sprogimas smarkiai nuniokojo aplinkinę teritoriją, įskaitant ligoninę ir gyvenamuosius namus.

„Namų stogai įgriuvo; po nuolaužomis esama įstrigusių žmonių, – jis sakė žurnalistams. – Saugumo pajėgos stengiasi išlaisvinti įstrigusius.“

VRM atstovas pridūrė, kad tarp aukų ir nukentėjusiųjų esama studentų, apsistojusių svečių namuose prieš egzaminus, taip pat šalimais esančios ligoninės medikų ir pacientų.

Šeštadienį JAV turėtų oficialiai pradėti Afganistane likusio kontingento galutinį išvedimą iš smurto alinamos šalies.

JAV prezidentas Joe Bidenas (Džo Baidenas) anksčiau šį mėnesį paskelbė, kad visi amerikiečiai kariai iš Afganistano bus išvesti iki Rugsėjo 11-osios atakų 20-ųjų metinių.