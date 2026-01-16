A. Laschetas, buvęs F. Merzo konservatyvios CDU partijos kandidatas į kanclerius, naujienų agentūrai AFP sakė, kad „jei Europa nori būti suvereni, ji turi sugebėti atstovauti savo pozicijoms“.
„Būtent todėl (Prancūzijos) prezidento (Emmanuelio) Macrono (Emaniuelio Makrono) požiūris yra teisingas“, – sakė A. Laschetas, kuris vadovauja Vokietijos parlamento užsienio reikalų komitetui.
E. Macronas gruodį pareiškė manantis, kad Europa turėtų vėl kreiptis į Vladimirą Putiną dėl karo Ukrainoje užbaigimo.
„Tikiu, kad mūsų, kaip europiečių, ir ukrainiečių interesas yra rasti tinkamą pagrindą atnaujinti šią diskusiją“ artimiausiomis savaitėmis, tuomet teigė Prancūzijos prezidentas.
A. Laschetas pažymėjo, kad šiuo metu „Europos vyriausybių vadovai kartu su (Ukrainos) prezidentu (Volodymyru) Zelenskiu parengia bendras pozicijas, kurias Amerikos derybininkai po to perduoda Maskvai“.
„Europa pati save daro neveiksnią“, – įspėjo jis.
Tuo metu Kremlius penktadienį pasveikino kai kurių Europos valstybių, įskaitant Prancūziją ir Italiją, raginimus atnaujinti dialogą su Rusija dėl Ukrainos, pavadinęs juos teigiamu ženklu.
Dialogas tarp Europos Sąjungos ir Rusijos iš esmės yra įšaldytas nuo tada, kai Maskva 2022 metais pradėjo plataus masto puolimą prieš Ukrainą, o blokas Rusijai įvedė didžiules sankcijas ir kelionių apribojimus.
