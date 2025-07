Zoologijos sodas Vokietijoje dėl vietos stygiaus nugalabijo 12 sveikų pavianų

Pasak gyvūnų apsaugos ir gyvūnų teisių organizacijų, tai gyvūnų apsaugos įstatymo pažeidimas. Aktyvistai ketina kreiptis į teisėsaugą.

Zoologijos sodas jau 2024 m. vasarį pranešė, kad ketina nugalabyti perteklinius pavianus. Tai sukėlė griežtą gyvūnų teisių ir gyvūnų apsaugos organizacijų kritiką. Pastaruoju metu protestai tapo vis garsesni.

Aktyvistai antradienį, policijos duomenimis, per vartus įsiveržė į zoologijos sodą. Keli jų prisiklijavo prie žemės. Pareigūnai juos sulaikė. Zoologijos sodas pirmadienį netikėtai paskelbė, kad antradienį bus užvertas lankytojams. Organizacija „Animal Rebellion“ tada sukvietė žmones į protesto akciją prieš pavianų žudymą.

Pavianų aptvaras jau seniai yra perpildytas. Jame, zoologijos sodo duomenimis, pastaruoju metu gyveno per 40 gyvūnų. Aptvaras tuo tarpu numatytas tik 25 suaugusioms beždžionėms bei jaunikliams. Dėl to esą vis kildavo konfliktų, per kuriuos gyvūnai susižalodavo.

Zoologijos sodas teigė galiausiai nematęs kitų galimybių, kaip tik atsikratyti savo gyvūnų. Perduoti gyvūnų kitoms įstaigoms nebuvo galima, sakė direktorius Dagas Enckė. Patelėms implantuotos kontraceptinės priemonės norimo rezultato nedavė. Išplėsti aptvarą nebuvo svarstoma.

„Įvyko tai, ko bijojome: sveiki gyvūnai turėjo mirti, nes zoologijos sodas dešimtmečius neatsakingai veisė gyvūnus ir nesugebėjo rasti tvarių sprendimų, – teigė organizacija „Wildlife“. – Šio žudymo buvo galima išvengti. Tai, mūsų požiūriu, neteisėta“.

Vokietijos gyvūnų gerovės asociacijos teigimu, gyvūnų žudymas zoologijos soduose yra „įprasta praktika“. Daugelyje zoologijos sodų specialiai auginami gyvūnai, skirti sušerti liūtams, tigrams ir kitiems mėsėdžiams. Tačiau žudomi ir sušeriami ir pertekliniai zoologijos sodų gyvūnai.