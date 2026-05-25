Žiniasklaida: JAV prašo Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos atnaujinti baltarusiškų trąšų tranzitą

Nedatuotame, nepasirašytame vieno puslapio dokumente, atsiųstame trims su Baltarusija besiribojančioms šalims, kurį gavo RFE/RL, remiamasi kovo mėnesį priimtu JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos sprendimu panaikinti sankcijas valstybinei trąšų gigantei „Belaruskalij“.
„Dabar, kai Jungtinės Valstijos panaikino JAV sankcijas „Belaruskalij“, JAV įmonės yra suinteresuotos įsigyti ir transportuoti Baltarusijos kalio trąšas, – rašoma dokumente. – Tam reikėtų tranzito per su Baltarusija besiribojančias ES šalis arba per Ukrainą, kad būtų išvengta transportavimo per Rusiją.“
„Jungtinės Valstijos yra suinteresuotos ištirti galimus Baltarusijos kalio trąšų tranzito maršrutus per Lenkiją, Lietuvą ar Ukrainą, siekiant sumažinti pasaulinį trūkumą, ir tikisi būsimų diskusijų su jumis šia tema“, – teigiama jame.
„Belaruskalij“ yra viena didžiausių kalio trąšų bendrovių pasaulyje ir didžiausias vienintelis autoritarinio Baltarusijos lyderio Aliaksandro Lukašenkos vyriausybės pajamų šaltinis.
Vienas aukšto rango Europos Sąjungos (ES) pareigūnas teigė, kad šį pasiūlymą, diplomatų vadinamą diskusiniu dokumentu, trims šalims išsiuntė JAV Valstybės departamentas. Pareigūnas kalbėjo su anonimiškumo sąlyga.
Ukrainos užsienio reikalų ministerija patvirtino gavusi dokumentą, tačiau plačiau jo nekomentavo.
Lenkijos užsienio reikalų ministerija į RFE/RL prašymą pakomentuoti neatsakė. Lietuva neigė gavusi tokį pasiūlymą.
Lietuva nuo 2022-ųjų vasario 1-osios yra sustabdžiusi baltarusiškų kalio trąšų tranzitą po to, kai JAV, reaguodamos į žmogaus teisių pažeidimus, 2021 metais pritaikė sankcijas didžiausiai Baltarusijos kalio trąšų gamintojai „Belaruskalij“.
Šiemet JAV šias sankcijas atšaukė, kai A. Lukašenkos režimas paleido dalį politinių kalinių. Nepaisant to, Lietuva trąšų tranzitui ribojimus tęsia, nes juos po JAV sprendimo vėliau įvedė ir ES.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys anksčiau šį mėnesį per uždarą Socialdemokratų partijos frakcijos posėdį prabilo apie spaudimą iš JAV dėl baltarusiškų trąšų tranzito. Tai BNS patvirtino keli jame dalyvavę politikai, kalbėję su anonimiškumo sąlyga.
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(be temos)
(be temos)