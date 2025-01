Žinia iš princo Harry advokato: pasiekė svarbų susitarimą

Leidėjas atsiprašė už įsilaužimą į Britanijos karališkosios šeimos nario telefoną ir sutiko sumokėti jam didelę kompensaciją.

Pranešimas Londono Aukštajame teisme paskelbtas nepaisant Sasekso kunigaikščio pareiškimo, kad jis yra vienintelis asmuo, galintis teisman patraukti „The Sun“ ir dabar jau nebeegzistuojančio laikraščio „News of the World“ leidėjus už neteisėtą jo, kitų žinomų veikėjų ir eilinių piliečių sekimą.

Tačiau pagal Anglijos teismų taisykles, net ir laimėjus bylą, jam grėsė astronominė teismo sąskaita, todėl galiausiai jis, kaip ir šimtai kitų ieškovų, galėjo nuspręsti, kad negali rizikuoti.

„Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl noriu tai užbaigti, yra atskaitomybė, nes aš esu paskutinis asmuo, kuris iš tikrųjų gali tai pasiekti“, – sakė jis gruodžio mėnesį, kai pareiškė, kad nesileis į jokius susitarimus.

Susitarimas reiškia, jog Harry negalės siekti teismo sprendimo, patvirtinančio jo kaltinimus, kad „News Group Newspapers“ žurnalistai leidosi į neteisėtus kraštutinumus, siekdami iškasti purvo apie jo gyvenimą, ir kad bendrovės vadovai padėjo nuslėpti nederamus veiksmus.

R. Murdocho „News Group Newspapers“ (NGN) taip pat atsiprašė už rimto kišimosi į jo velionės motinos Velso princesės Dianos asmeninį gyvenimą poveikį princui, ypač jauname amžiuje.

„NGN visiškai ir nedviprasmiškai atsiprašo Sasekso kunigaikščio už tai, kad „The Sun“ 1996–2011 metais rimtai kišosi į jo asmeninį gyvenimą“, – sakė Harry advokatas Davidas Sherborne'as (Deividas Šerbornas) Aukštajam teismui skaitydamas NGN atsiprašymo pareiškimą.

Jis pažymėjo, kad atsiprašyme buvo įtraukti „atvejai, susiję su neteisėta veikla, kurią vykdė privatūs detektyvai“, dirbę R. Murdocho bulvariniam laikraščiui „The Sun“.

40-metis Harry, jaunesnysis karaliaus Charleso III (Karolio III) sūnus, ir dar vienas vyras buvo vieninteliai du likę ieškovai iš 1,3 tūkstančio. Kiti ieškovai nutraukė bylas prieš NGN dėl įtariamo telefoninio šnipinėjimo ir privatumo pažeidimo.

Iš visų bylų, kurios buvo iškeltos leidėjui po to, kai 2011 metais, kilus didžiuliam skandalui dėl įtariamo telefoninio šnipinėjimo, R. Murdochas buvo priverstas uždaryti laikraštį „News of the World“, princo Harry byla buvo arčiausiai teismo.

Harry santykiai su žiniasklaida yra komplikuoti, ypač nuo tada, kai jis su savo žmona amerikiete Meghan (Megan) 2020 metų pradžioje atsitraukė nuo karališkųjų pareigų ir persikėlė į Jungtines Valstijas.