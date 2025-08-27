Zelenskis pasiūlė galimas taikos derybų vietas

Antradienį savo naktiniame vaizdo kreipimesi V. Zelenskis sakė, kad derybos su šių šalių atstovais įvyks šią savaitę.
„Mes imsimės visų priemonių, kad šis karas baigtųsi“, – sakė jis, ragindamas tęsti tarptautinį spaudimą Maskvai. „Vieninteliai Rusijos siunčiami signalai rodo, kad ji ketina ir toliau vengti realių derybų“, – pridūrė jis.
Šių metų pradžioje Rusija ir Ukraina Stambule surengė pirmąsias tiesiogines derybas nuo 2022 m. ir pasiekė keletą ribotų susitarimų humanitariniais klausimais, pavyzdžiui, dėl apsikeitimo kaliniais ir žuvusiųjų kūnais, tačiau jokios pažangos siekiant platesnio susitarimo nepadarė.
Rezultatų nedavė ir JAV prezidento Donaldo Trumpo pastangos rugpjūtį pasiekti proveržį, be kita ko aukščiausiojo lygio susitikimuose su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu Aliaskoje ir su V. Zelenskiu bei Europos sąjungininkais Vašingtone.
Maskva ir toliau reikalauja, kad Ukraina taikos vardan atsisakytų tikslų tapti NATO nare ir atiduotų dalį savo teritorijos, o Kijevas šiuos reikalavimus atmeta kaip prieštaraujančius Konstitucijai.
Kremlius pasiūlymus surengti tiesioginį V. Putino ir V. Zelenskio susitikimą kol kas atmeta, sakydamas, kad tokioms deryboms pirmiausia turi būti pasirengta žemesniu lygiu, sudarant konkrečius susitarimus. Kremlius taip pat atmetė galimybę surengti kokias nors derybas Europoje, teigdamas, kad ES valstybės nėra neutralios šiame konflikte.
Sekmadienį sukako treji su puse metų nuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą dienos.
Kanados premjeras: V. Putinas bijo susitikti su V. Zelenskiu
V. Putinas bijo susitikti su V. Zelenskiu ir aptarti karo užbaigimo sąlygas, su Vokietijos kancleriu Fredrichu Merzu surengtoje bendroje spaudos konferencijoje pasakė Kanados ministras pirmininkas Markas Carney‘is.
M. Carney‘is pareiškė, kad V. Putinas vis naujas sąlygas kelia ir reikalus vilkina būtent todėl, kad bijo šio susitikimo.
Pasak Kanados ministro pirmininko, V. Zelenskis yra pasirengęs susitikti su V. Putinu bet kurioje neutralioje teritorijoje.
M. Carney‘is pabrėžė, kad V. Zelenskis nesitiki, jog V. Putinas atvyks į Kijevą, ir pats neplanuoja vykti į Maskvą su juo susitikti, pridurdamas, kad labai svarbu, jog Ukrainos sąjungininkai ir toliau teiktų paramą, kol toks susitikimas įvyks.