Zelenskis pasiruošes susitikti su Putinu

Taip jis kalbėjo kitą dieną po JAV vadovo Donaldo Trumpo specialiojo pasiuntinio susitikimo su Rusijos lyderiu Maskvoje. D. Trumpas po to susitikimo pareiškė, kad jis labai greitai gali susitikti su V. Putinu, o vėliau galėtų būti surengtos trišalės JAV, Rusijos ir Ukrainos lyderių derybos.
„Mes Ukrainoje ne kartą sakėme, kad tikrų sprendimų paieška gali būti tikrai veiksminga lyderių lygmeniu. Būtina nustatyti tokio formato laiką ir spręstinų klausimų spektrą“, – socialiniuose tinkluose parašė V. Zelenskis, išvakarėse telefonu pasikalbėjęs su D. Trumpu.