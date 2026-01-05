 Zelenskis nori keisti ir SBU vadą

2026-01-05 15:23
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nori keisti ir šalies saugumo tarnybos (SBU) vadą Vasylį Maliuką.

Vasylis Maliukas
Vasylis Maliukas / Scanpix nuotr.

Tai dalis platesnės pertvarkos, kurios metu taip pat paskirtas naujas prezidento administracijos vadovas, pareiškė V. Zelenskis tinkle „X“. Jis paprašęs V. Maliuko labiau koncentruotis į kovines misijas, praneša agentūra „Reuters“.

„Reikia daugiau asimetrinių Ukrainos operacijų prieš okupantą ir Rusijos valstybę bei solidesnių rezultatų eliminuojant priešą“, – pabrėžė V. Zelenskis. Čia V. Maliukas esą yra stipriausias, ir tai ir toliau darys SBU tarnyboje.

V. Maliukas vadovavimą SBU perėmė 2023 m. Jam vadovaujant, tarnyba surengė virtinę sensacingų operacijų, įskaitant atakas prieš Krymo tiltą ir Rusijos strateginių bombonešių bazes. 

Šiame straipsnyje:
Vasylis Maliukas
Ukraina
SBU
Saugumo Tarnyba

