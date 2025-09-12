 Zelenskis liaupsina Trumpo pasiuntinį kaip gyvąjį oro skydą

Zelenskis liaupsina Trumpo pasiuntinį kaip gyvąjį oro skydą

2025-09-12 23:39
Lina Linkevičiūtė (AFP)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį pasiūlė suteikti pilietybę Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo specialiajam pasiuntiniui Keithui Kelloggui ir paragino jį praleisti daugiau laiko Kyjive, nes Rusija neatakuoja sostinės, kai jis joje lankosi.

Volodymyras Zelenskis ir Keithas Kelloggas
Volodymyras Zelenskis ir Keithas Kelloggas / EPA-ELTOS nuotr.

„Kai Keithas Kelloggas yra Kyjive, Kyjivo gyventojai gali ramiai miegoti. Ačiū. Norėčiau, kad apsilankytumėte visuose Ukrainos miestuose“, – šmaikštavo V. Zelenskis.

„Esu pasirengęs suteikti generolui K. Kelloggui pilietybę. Galime duoti jam butą, viską, ko jam reikia, jei tai paskatins Rusiją nutraukti ugnį“, – pridūrė jis.

V. Zelenskis pavadino K. Kelloggą „ne prastesniu už „Patriot“ – amerikietiškas oro gynybos raketų sistemas, kurias Kyjivas pasitelkia numušdamas atskriejančius Rusijos sviedinius.

Rusija pastaraisiais mėnesiais sustiprino oro atakas prieš Ukrainos miestus, nors Vašingtonas siekia sustabdyti Maskvos invaziją, kuri tęsiasi jau ketvirtus metus.

 

 

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
Ukraina
Volodymyras Zelenskis
Keithas Kelloggas

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų