Zelenskis liaupsina Trumpo pasiuntinį kaip gyvąjį oro skydą

„Kai Keithas Kelloggas yra Kyjive, Kyjivo gyventojai gali ramiai miegoti. Ačiū. Norėčiau, kad apsilankytumėte visuose Ukrainos miestuose“, – šmaikštavo V. Zelenskis.
„Esu pasirengęs suteikti generolui K. Kelloggui pilietybę. Galime duoti jam butą, viską, ko jam reikia, jei tai paskatins Rusiją nutraukti ugnį“, – pridūrė jis.
V. Zelenskis pavadino K. Kelloggą „ne prastesniu už „Patriot“ – amerikietiškas oro gynybos raketų sistemas, kurias Kyjivas pasitelkia numušdamas atskriejančius Rusijos sviedinius.
Rusija pastaraisiais mėnesiais sustiprino oro atakas prieš Ukrainos miestus, nors Vašingtonas siekia sustabdyti Maskvos invaziją, kuri tęsiasi jau ketvirtus metus.