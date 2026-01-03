Zelenskis keičia gynybos ministrą

D. Šmyhalis vasarą buvo atleistas iš vyriausybės vadovo pareigų ir vietoj Rustemo Umerovo paskirtas gynybos ministru. Jis perims kitą, šalies stabilumui ne mažiau svarbią užduotį, sakė V. Zelenskis.
„Nusprendžiau pakeisti Gynybos ministerijos darbo metodus“, – kalbėjo prezidentas.
M. Fiodorovas intensyviai užsiima dronų naudojimu kare ir labai efektyviai dirba skaitmenizuojant paslaugas ir procesus.
„Kartu su mūsų visa kariuomene, karine vadovybe, nacionaliniais ginklų gamintojais ir Ukrainos partneriais turime įgyvendinti tokius pokyčius gynybos srityje, kurie būtų naudingi“, – akcentavo V. Zelenskis.
Šis paskyrimas bus dar vienas V. Zelenskio inicijuotos Ukrainos gynybos ir saugumo aparato pertvarkos elementas.
„Šiandien pradėjome esminį naują startą – vidinius pokyčius, kad Ukraina taptų stabilesnė“, – sakė prezidentas. Dėl problemų praeityje vyksta „personalo pokyčių banga“. Todėl esą bus ir daugiau pakeitimų.
Prieš tai V. Zelenskis naujuoju prezidento kanceliarijos vadovu paskyrė karinės žvalgybos vadą Kyrylą Budanovą, kai dėl korupcijos skandalo atsistatydino jo dešiniąja ranka laikytas Andrijus Jermakas.
J. Budanovą karinės žvalgybos HUR vado poste keičia užsienio žvalgybos vadovas Olehas Ivaščenka. 56-erių generolas leitenantas O. Ivaščenka naujose pareigose toliau sieks ekonominio Rusijos silpninimo ir Maskvos karinio potencialo ribojimo, sakė V. Zelenskis.
Ukraina jau beveik ketverius metus priešinasi Rusijos agresijai.