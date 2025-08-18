Zelenskis: : karas turi būti užbaigtas, o Rusija turi išgirsti žodį „stop“

„Tai buvo demonstratyvus ir ciniškas Rusijos smūgis. Jie žino, kad šiandien Vašingtone vyks susitikimas, kurio metu bus sprendžiamas karo pabaigos klausimas“, – akcentavo V. Zelenskis.
Jis nurodė, kad „mes su (JAV) prezidentu (Donaldu) Trumpu aptarsime pagrindinius klausimus. Be Ukrainos pokalbyje dalyvaus Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Suomijos, Europos Sąjungos ir NATO lyderiai“.
Valstybės vadovas pažymėjo, kad visi siekia orios taikos ir tikro saugumo. O būtent šią akimirką rusai puola Charkivą, Zaporižią, Sumų sritį ir Odesą, griaudami gyvenamuosius pastatus ir civilinę infrastruktūrą. Pasak V. Zelenskio, rusai sąmoningai žudo žmones, ypač vaikus.
Per bepiločių orlaivių smūgį Charkive iki šiol žuvo septyni žmonės, jauniausiai mergaitei yra vos pusantrų metų, o dar dešimtys žmonių buvo sužeista, tarp jų – vaikai. Tuo tarpu Zaporižioje per raketų smūgius žuvo trys žmonės, o 20 patyrė sužalojimų.
„Taip pat būta tyčinio rusų smūgio į Azerbaidžano įmonei priklausantį energetikos objektą Odesoje, o tai leidžia manyti, kad tai buvo išpuolis ne tik prieš mus, bet ir prieš mūsų santykius bei energetinį saugumą“, – teigė V. Zelenskis.
Prezidentas taip pat sakė, kad, nepaisant visko, Rusijos karo mašina ir toliau griauna gyvenimus. „(Rusijos prezidentas Vladimiras) Putinas imsis demonstratyvių žudynių, kad išlaikytų spaudimą Ukrainai ir Europai ir paniekintų diplomatines pastangas. Būtent todėl mes siekiame pagalbos, kad būtų padarytas galas žudynėms. Būtent todėl reikalingos patikimos saugumo garantijos. Būtent todėl Rusija neturėtų būti apdovanota už dalyvavimą šiame kare“, – dėstė jis.
„Šia karas turi būti užbaigtas. Ir būtent Maskva turi išgirsti žodį „stop“, – apibendrino V. Zelenskis.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, rugpjūčio 18 d. Ovaliajame kabinete numatytas V. Zelenskio ir D. Trumpo susitikimas. Europos lyderiai taip pat turėtų apsilankyti Baltuosiuose rūmuose, kad išnagrinėtų diplomatines galimybes užbaigti karą Ukrainoje. V. Zelenskis jau atvyko į Vašingtoną.