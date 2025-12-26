Zelenskis: 20 punktų taikos plano projektas parengtas 90 proc.

Tai Ukrainos prezidentas nurodė atsakydamas į žurnalistų klausimus, praneša „Ukrinform“.
„20 punktų planas, kurį rengėme, yra parengtas 90 proc. Mūsų užduotis – užtikrinti, kad viskas būtų užbaigta 100 proc. Tai nėra lengva, ir niekas nesako, kad viskas bus parengta 100 proc. iš karto, bet vis dėlto po kiekvieno tokio susitikimo (turimas omenyje artėjantis V. Zelenskio ir D. Trumpo susitikimas Floridoje – red.), po kiekvieno tokio pokalbio privalome priartėti prie norimo rezultato“, – sakė V. Zelenskis.
Naujausio JAV ir Ukrainos derybų etapo metu parengtas 20 punktų planas karui užbaigti buvo nusiųstas Maskvai.
Pasak V. Zelenskio, susitikime su D. Trumpu bus aptariami dokumentai ir saugumo garantijos.
„Kalbant apie jautrius klausimus, aptarsime Donbasą ir Zaporižios atominę elektrinę, taip pat, be abejo, aptarsime ir kitus klausimus“, – pridūrė jis.
Šią savaitę V. Zelenskis teigė, kad Kyjivas ir Vašingtonas vis dar nesutarė dėl šių dviejų klausimų.
Visgi Ukraina pasiekė tam tikrų nuolaidų naujausiame plane, kuris sustabdytų karo veiksmus prie fronto linijos ir panaikintų reikalavimą Kyjivui teisiškai atsisakyti siekio įstoti į NATO, kaip teigė V. Zelenskis.
Ukrainos lyderis taip pat nurodė, kad planas atveria kelią galiausiai atitraukti pajėgas iš rytinės Donecko srities ir įsteigti demilitarizuotą zoną – tai punktai, kuriems Kyjivas anksčiau pritarti nenorėjo.
Kremlius penktadienį pranešė, kad užsienio politikos patarėjas Jurijus Ušakovas telefonu aptarė derybas su JAV atstovais. Jis plačiau nekomentavo ir neįvardijo pozicijos dėl naujausio plano.
Maskva iki šiol nerodė didelio noro atsitraukti nuo griežtų teritorinių reikalavimų, kad Ukraina visiškai pasitrauktų iš rytinės Donbaso srities ir atsisakytų siekio stoti į NATO.
Rusija taip pat nori uždrausti Vakarų šalims dislokuoti taikos palaikymo pajėgų Ukrainoje ir siekia įvesti plataus masto politinius ir karinius apribojimus, kurie, Kyjivo nuomone, prilygsta kapituliacijai.
V. Zelenskis teigė, kad Ukrainos derybininkai tiesiogiai nebendrauja su Maskva, bet Jungtinės Valstijos atlieka tarpininkės vaidmenį ir laukia Maskvos atsako į naujausią pasiūlymą
„Manau, kad oficialų atsakymą sužinosime artimiausiomis dienomis“, – spėjo V. Zelenskis.
