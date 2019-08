IS žada intensyvinti kovą su Sirijos kurdais ir koalicijos pajėgomis

Džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“ (IS) pažadėjo intensyvinti kovą su JAV vadovaujama koalicija ir kurdais Sirijos rytuose, sakoma vaizdo įraše, paskelbtame per šios grupuotės kanalą susirašinėjimo programėlėje „Telegram“.

„Mūšio tarp mūsų ir jų ugnis buvo iš naujo įžiebta ir smarkės“, – pridūrė džihadistai, kreipdamiesi į „islamo karius“ ir „kalifato gyventojus“.

2014 metais žaibišką puolimą surengęs IS užėmė didžiules naftos turtingas teritorijas Irake ir Sirijoje.

Tačiau šių metų kovo pabaigoje džihadistai prarado paskutines savo paskelbto „kalifato“ teritorijas, kai Sirijos kurdai užėmė Bagūzo miestelį Deir az Zoro provincijoje, padedant koalicijos aviacijos smūgiams.

Vis dėlto net ir praradusi teritorijas IS Sirijos šiaurės vakaruose tebeturi savo kuopelių ir yra surengęs tame regione virtinę išpuolių, įskaitant užminuotų automobilių sprogdinimus ir padegimus.

Sekmadienį paskelbtas vaizdo įrašas buvo tik antrasis „Islamo valstybės“ kreipimasis nuo Bagūzo užėmimo. Jame IS kaltina koalicijos valstybes įpainiojus savo vietos sąjungininkus, įskaitant kurdus.

„Jie buvo įmesti į nuožmaus karo liepsnas, paliksiančias juos be uodegų ir galvų“, – perspėjo IS.

Vaizdo įraše demonstruojamos žmonių, pristatomų kaip pagrobti kurdų kovotojai, egzekucijos, įskaitant galvų nupjovimą ir sušaudymus.

Balandžio pabaigoje, tuojau po to, kai prisiėmė atsakomybę už pražūtingus sprogdinimus Šri Lankoje, IS paskelbė vaizdo įrašą, kuriame esą kalba judėjimo lyderis Abu Bakras al Baghdadi (Abu Bakras Bagdadis), pažadėjęs būsimą kerštą ir „ilgą mūšį“.

Šį mėnesį paskelbtoje JAV Gynybos departamento ataskaitoje sakoma, kad IS „atsigauna“ Sirijoje, be to, džihadistai „sustiprino savo kovotojų pajėgumus Irake“.