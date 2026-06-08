Vokietijos automobilių gamintojai svarsto bendradarbiauti su Kinija

Visoje Europoje automobilių gamintojai patiria sunkumų dėl didėjančios konkurencijos iš Kinijos pusės, silpnos paklausos ir netolygaus perėjimo prie elektromobilių, dėl ko daugelis gamyklų dirba gerokai žemiau savo pajėgumų.
Vienas iš sprendimų – atverti gamyklas Kinijos gamintojams, kad jie galėtų gaminti automobilius Europoje ir taip išvengti Europos Sąjungos (ES) taikomų muitų elektrinėms transporto priemonėms. Tokį žingsnį neseniai žengė „Stellantis“, kuriai priklauso „Jeep“ ir „Fiat“ prekių ženklai.
Kinijos automobilių gamintojai, įskaitant BYD, MG ir „Chery“, sparčiai įsitvirtina Europoje ir jiems dabar tenka apie 9 proc. visų pardavimų regione, rodo konsultacinės įmonės „Dataforce“ duomenys.
Vokietijos „Volkswagen“ – didžiausia automobilių gamintoja Europoje – balandį pareiškė, kad taip pat yra atvira idėjai bendradarbiauti su Kinijos gamintojais savo gamyklose. „Volkswagen“, kuri dėl pelno ir pardavimų nuosmukio šiuo metu mažina tūkstančius darbo vietų, siekia sumažinti pasaulinius gamybos pajėgumus maždaug vienu milijonu automobilių – pusę Kinijoje, o kitą pusę kitur, ypač Europoje.
Regionų, kuriuose veikia „Volkswagen“ gamyklos, pareigūnai palankiai vertina idėją įtraukti „Volkswagen“ bendrųjų įmonių partnerius iš Kinijos į Vokietijos gamyklų gamybos linijas.
Ateities užtikrinimas
Vokietijos finansinis dienraštis „Handelsblatt“ skelbia, kad „Volkswagen“ jau 2024 metais derėjosi su Kinijos automobilių gamintojais dėl savo gamyklų naudojimo, tačiau derybos baigėsi be rezultatų.
Neseniai Vokietijos bendrovė bandė nutildyti gandus apie artėjančius sandorius. Jos atstovas spaudai AFP teigė, kad „šiuo metu nėra jokių planų ar diskusijų dėl Kinijos automobilių gamybos „Volkswagen“ grupės gamyklose Vokietijoje“.
Nors kai kurie analitikai mano, kad tai gali būti nenoras suteikti Kinijos automobilių gamintojams lengvesnę prieigą prie Europos rinkos, kiti mano, kad būtent pačios Kinijos įmonės abejoja dėl didelių sąnaudų Vokietijoje.
„Manau, kad Kinijos gamintojų abejonės yra labai didelės, – AFP sakė automobilių pramonės konsultantas ir FHM Berlyno universiteto lektorius Frankas Schwope (Frankas Švopė). – Pasiūlymas turėtų būti labai patrauklus.“
Gamins šarvuočius?
Taip pat teigiama, kad Vokietijos gamintojai svarsto galimybę atverti ar net parduoti gamyklas gynybos įmonėms, kurios sparčiai plečiasi, nes Vokietija ir kitos Europos šalys atsinaujina ginkluotę.
„Der Spiegel“ neseniai pranešė, kad prancūzų-vokiečių tankų ir ginklų gamintoja KNDS derasi dėl „Mercedes-Benz“ gamyklos, gaminančios furgonus, perėmimo Ludvigsfeldėje, į pietus nuo Berlyno, ir jos pertvarkymo į šarvuotų personalo transporto priemonių gamyklą.
KNDS atstovas spaudai nepatvirtino šio pranešimo ir tik agentūrai AFP sakė, kad įmonė „ieško tinkamų partnerių planuojamam gynybos sektoriaus plėtros projektui“.
„Mercedes“ pranešė AFP, kad „mūsų tikslas – sukurti ateities poreikius atitinkantį sprendimą Ludvigsfeldei“.
„Volkswagen“ patvirtino, kad derasi su gynybos įmonėmis dėl vienos iš mažesnių gamyklų Osnabriuko mieste perėmimo, nes ją planuojama uždaryti įgyvendinant sąnaudų mažinimo programą. Pranešama, kad bendrovė derasi su Izraelio įmone „Rafael Advanced Defence Systems“ dėl komponentų, skirtų oro gynybos sistemai „Iron Dome“, gamybos minėtoje gamykloje, įskaitant sunkvežimius ir elektros generatorius, bet ne pačius sviedinius.
Taip pat pranešama, kad dėl gamyklos vyko derybos su KNDS.
Visgi „Volkswagen“ planai dėl gynybos sektoriaus gali sukelti prieštaringų reakcijų, nes bendrovė buvo įkurta nacių valdymo metu ir Antrojo pasaulinio karo metu bendrovė gamino karinę įrangą Vokietijai ir naudojo priverstinį darbą.
(be temos)