Vladimiras Putinas su sąjungininkais: Armėnija turėtų netrukus surengti referendumą dėl narystės ES

Armėnija oficialiai yra Maskvos sąjungininkė, tačiau šalis jau daugelį metų stiprina ryšius su Europos Sąjunga, nes yra nusivylusi tuo, kad Rusija, jos nuomone, jos neapgynė per konfliktus su kaimyniniu Azerbaidžanu.
Ši Kaukazo šalis 2024 metais įšaldė savo narystę Rusijos vadovaujamame kariniame aljanse, Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijoje, o pernai priėmė įstatymą, kuriuo paskelbė ketinanti siekti narystės ES, dar labiau supykdžiusi Rusiją.
Armėnija tebėra Eurazijos ekonominės sąjungos – Rusijos vadovaujamos muitų sąjungos – narė.
V. Putinas pareiškė, kad atėjo laikas Armėnijai pasirinkti tarp ES ir Eurazijos ekonominės sąjungos, tvirtindamas, kad „šių dviejų dalykų suderinti neįmanoma“.
„Ministras pirmininkas (Nikolas) Pašinianas pats sakė, kad mano esant teisinga surengti referendumą šiuo klausimu, kur Armėnija turėtų save matyti: Eurazijos Sąjungoje ar Europos Sąjungoje. Norėtume, kad tai būtų padaryta kuo greičiau“, – sakė V. Putinas per spaudos konferenciją Kazachstane, kur dalyvavo aukščiausiojo lygio susitikime.
Bendrame pareiškime, kuris kiek anksčiau buvo paskelbtas per šį aukščiausiojo lygio susitikimą, V. Putinas ir Baltarusijos, Kirgizijos bei Kazachstano vadovai įspėjo, kad Armėnijos siekis įstoti į ES kelia „didelę riziką“ Eurazijos ekonominės sąjungos valstybių narių ekonomikai.
„Pritariame pozicijai, kad Armėnijos Respublikoje kuo greičiau turėtų būti surengtas nacionalinis referendumas dėl prisijungimo prie Europos Sąjungos arba pasilikimo Eurazijos ekonominėje sąjungoje“, – teigiama pareiškime.
Armėnija šio pareiškimo kol kas nekomentavo.
„Kad ir kokie sprendimai būtų priimti, tai nepakenks mūsų humanitariniams ryšiams, nepakenks mūsų politiniams ryšiams“, – sakė V. Putinas.
Vadovaujant ministrui pirmininkui N. Pašinianui, Armėnija oficialiai laikosi strategijos, kurią jis vadina diversifikacija ir pagal kurią šalis, neturinti išėjimo į jūrą, siekia palaikyti ryšius ir su Rusija, ir su Vakarais.
V. Putinas balandžio mėnesį įspėjo N. Pašinianą, kad Armėnija negali būti ir ES, ir Rusijos vadovaujamo muitų bloko nare.
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