 Vladimiras Putinas pasirašė įstatymą, leidžiantį naudoti karinę jėgą piliečių „apsaugai“ užsienyje

Vladimiras Putinas pasirašė įstatymą, leidžiantį naudoti karinę jėgą piliečių „apsaugai“ užsienyje

2026-05-25 21:20
BNS inf.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmadienį pasirašė įstatymą, kuris jam iš esmės suteikia teisę įsiveržti į kitas valstybes prisidengiant „Rusijos piliečių apsauga“ užsienyje, rašo ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.

Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas / AP nuotr.

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Šis įstatymas, kurį gegužės 13 dieną priėmė Rusijos Valstybės Dūma, Rusijos prezidentui leidžia įsakyti dislokuoti karines pajėgas užsienyje, siekiant „apsaugoti“ Rusijos piliečius, kuriems gresia areštas, sulaikymas, teismas ar kiti užsienio valstybių bei tarptautinių teismų veiksmai, kuriuos Maskva laiko persekiojimu.

Ši žinia pasirodė tuo metu, kai Vakarų pareigūnai vis dažniau įspėja, kad Rusija artimiausiais metais gali pradėti puolimą prieš NATO – šis scenarijus po 2022 metais pradėto plataus masto Ukrainos puolimo laikomas vis realistiškesniu, rašo portalas.

Rusijos įstatymų leidėjai šį įstatymą priėmė „kovodami prieš užsienyje besitęsiančią plačiai paplitusios rusofobijos kampaniją“.

Valstybės Dūmos gynybos reikalų komiteto pirmininkas Andrejus Kartapolovas šį įstatymą susiejo su Aleksandro Butiagino – rusų archeologo, kuris kelis mėnesius buvo sulaikytas Lenkijoje dėl neteisėtų kasinėjimų Rusijos okupuotame Kryme, – atveju.

Maskva yra ne kartą grasinusi savo kaimynėms, prisidengdama užsienyje gyvenančių rusų apsauga. Tas pats argumentas nuo 2014 metų naudojamas kaip pateisinimas Rusijos agresijai prieš Ukrainą, rašo ukrainiečių portalas.

Šiame straipsnyje:
Vladimiras Putinas
Rusijos piliečių apsauga užsienyje
Andrejus Kartapolovas
Rusijos Valstybės Dūma

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Komentarai

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Žilvinas Ručys
o ko neto tyli ir veikia ruskių imbicilų interesams . Norėčiau pamatyti kaip atmata putinas pultu šalį kuri turi branduolinį ginklą , arba nato šalis
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0
Visu tu
atsilupeliu galas vienodas - bunkeryje su kulka kaktoje. Nors, nemanyciau, kad jam paciam uzteks tam drasos. Kertu lazybu, kad Putkei butent taip ir pasibaigs.
4
-3
Juokinga
Atseit Rusija viską daro pagal įstatymus ir tarptautinę teisę. Kada ruskiui reikėjo įstatymo užpulti kaimynus arba Afrikoje daryti nusikaltimus? Pagal kokį įstatymą Rusijos armija randasi Čečėnijoje, Gruzijoje, Libijoje, Malyje, pagal kokį įstatymą ji 10 metų kariavo Afganistane, o dabar jau penktus metus bando okupuoti Ukrainą? Banditams jokių įstatymų nereikia, kad jie eitų vogti, žudyti, naikinti. Visa kita - opiumas durneliams ruskeliams.
8
-1
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