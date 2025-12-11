Vladimiras Putinas pasikalbėjo su Nicolas Maduro, išreiškė jam savo paramą

„Vladimiras Putinas išreiškė solidarumą su Venesuelos žmonėmis ir patvirtino savo paramą Maduro vyriausybės politikai, kuria siekiama apsaugoti nacionalinius interesus ir suverenitetą didėjančio išorinio spaudimo akivaizdoje“, – teigiama Kremliaus pranešime, paskelbtame po pokalbio.
Rusija palaiko šiltus santykius su Venesuela. Anksčiau šiais metais N. Maduro lankėsi Maskvoje, kur dalyvavo gegužės 9-osios Pergalės dienos parade ir pasirašė plataus masto partnerystės susitarimą su Kremliaus šeimininku.
Trečiadienį Jungtinės Valstijos prie Venesuelos krantų perėmė didelį naftos tanklaivį. Apie tai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pranešė tuo metu, kai tarp abiejų šalių auga įtampa.
Jungtinės Valstijos pastaruoju metu sutelkė dideles karinio jūrų laivyno pajėgas Karibuose ir rengia smūgius įtariamiems narkotikų kontrabandos laivams, o Venesuelos prezidentas sako, kad amerikiečių tikslas yra režimo pakeitimas Venesueloje.
Venesuelos užsienio reikalų ministerija pareiškime nurodė, kad „griežtai smerkia tai, kas prilygsta baisiai vagystei ir tarptautinio piratavimo veiksmui, viešai paskelbtam Jungtinių Valstijų prezidento“.
JAV žiniasklaida pranešė, kad tanklaivis plaukė į Kubą – kitą Amerikos varžovę – ir buvo sulaikytas JAV pakrančių apsaugos tarnybos.
