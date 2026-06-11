Per vizitą Kanaruose popiežius Leonas XIV pasmerkė abejingumą migrantams

Šeštąją kelionės į Ispaniją dieną pontifikas į jūrą įmetė vainiką, pagerbdamas tūkstančius žmonių, žuvusių bandant pasiekti šį Atlanto vandenyno salyną.
Popiežius apsilankė Arginegino uoste Gran Kanarijos saloje, kur susitiko su migrantais ir jiems padedančiais asmenimis, o vėliau palaimino iš migrantų valčių medienos pagamintą kryžių.
„Jūroje slypi visokie pavojai – mafijos, kaupiančios pelną iš nevilties, moteris ir vaikus įkalinantys prekiautojai ir abejingumas, per išnaudojimą ir užmiršimą pražudantis vargstančiuosius“, – per ceremoniją uoste sakė Leonas XIV.
Tarptautinės migracijos organizacijos (IOM) duomenimis, pernai maršrute iš Afrikos į Kanarų salas žuvo arba dingo be žinios beveik 1,2 tūkst. žmonių, todėl tai yra vienas mirtiniausių migracijos kelių pasaulyje.
Europa, kurios vyriausybės pastaraisiais metais, spaudžiamos kraštutinių dešiniųjų, sugriežtino savo politiką, „negali tvirtinti ginanti žmogaus orumą, kai pripranta prie to, kad Viduržemio jūra ir Atlanto vandenynas tampa bevardžiais kapais“, pridūrė Leonas XIV.
Popiežius teigė, kad ši tragedija turi „apeliuoti į kilmės ir tranzito šalių, iš kurių migrantai bėga nuo skurdo ir konfliktų bei tampa prekybos žmonėmis gaujų aukomis, sąžinę“.
Susirinkusieji išklausė nigerietės, kuri bandydama pasiekti Ispaniją tapo prekeivių žmonėmis auka ir saugumo sumetimais nedalyvavo ceremonijoje, liudijimo.
„Turėjau rinktis: gyventi kančiose arba persikelti ir rizikuoti viskuo. Mirti bandant arba likti ir neturėti nieko“, – sakė moteris, kuri Ispanijoje buvo priversta užsiimti prostitucija ir iš kurios buvo atimtas kūdikis.
Leonas XIV nusilenkė kalbėdamas apie norą nusilenkti prieš migrantų orumą.
„Jūs nesate tik skaičiai ar bylos. Jūs esate žmonės, palikę šeimas ir namus. Jūs turite svajonių, kurių niekas neturi teisės niekinti“, – sakė jis.
„Kritinis momentas“
2024 metais, kurie buvo rekordiniai, salyną prie Šiaurės Vakarų Afrikos krantų pasiekė daugiau nei 46 tūkst. žmonių, dažnai perpildytomis, plaukioti netinkamomis valtimis. Vėliau skaičiai sumažėjo.
Vizitu Kanaruose išpildomas ilgai puoselėtas popiežiaus Leono XIV pirmtako Pranciškaus, kuris mirė prieš metus taip ir neįvykdęs planuotos kelionės į šias salas, noras.
Tai, kad Leonas XIV gina migrantus, sukėlė JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo), kuris grįžęs į Baltuosius rūmus ėmėsi griežtų priemonių prieš neteisėtai atvykstančius asmenis, pyktį.
„Mes tikrai vertiname šį vizitą. Jis mums labai svarbus tokiu kritiniu momentu“, – naujienų agentūrai AFP Arginegine sakė Mohamedas Amjahdi (Mohamedas Amdžadis), kuris į salas iš Maroko atplaukė valtimi būdamas 17 metų.
„Taip pat vertiname Katalikų Bažnyčią ir jos atliekamą gyvybiškai svarbų darbą migrantų labui. Kai kalbama apie pagalbą migrantams, nedaroma jokių skirtumų“, – pridūrė 37 metų M. Amjahdi, Ispanijos islamo komisijos narys.
„Nesvarbu, ar esate krikščionis, ar ne, ar esate baltasis, ar juodaodis – visi gauna vienodą paramą“, – teigė jis.
„Gėdos uostas“
Argineginas tapo žinomas kaip „gėdos uostas“ po to, kai 2020 metais per atvykėlių antplūdį daugiau nei 3 tūkst. migrantų ten miegojo po atviru dangumi arba po savadarbėmis pastogėmis.
Ketvirtadienio ceremonijoje buvo pakabintas didelis plakatas su užrašu „Vilties uostas“.
Pirmadienį kreipdamasis į Ispanijos parlamentą popiežius Leonas XIV paragino sukurti „saugius ir teisėtus kelius“ imigracijai ir suteikti migrantams „pagarbų priėmimą bei realias integracijos galimybes“.
Popiežiaus vizitas vyksta tuo metu, kai socialistų ministro pirmininko Pedro Sanchezo (Pedro Sančeso) vyriausybė ėmėsi įteisinti apie 500 tūkst. dokumentų neturinčių migrantų, taip pasipriešindama visoje Europoje vyraujančiai tendencijai griežtinti įstatymus.
Ketvirtadienis yra priešpaskutinė popiežiaus savaitės trukmės kelionės į Ispaniją, kurios metu jis jau lankėsi Madride ir Barselonoje, diena.
Vizitas baigsis penktadienį Tenerifės saloje, kur jis taip pat aplankys migrantų centrą.
(be temos)