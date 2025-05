Vienybės simbolis, mažiausiai amerikietiškas tarp amerikiečių

Matematikas, poliglotas

R. F. Prevosto išrinkimas laikomas konklavoje dalyvavusių kardinolų kompromiso ir vienybės ženklu.

Būdamas kilimo iš Amerikos, jis patyrė Lotynų Amerikos įtaką, turi vadovavimo Bažnyčiai patirties.

R. F. Prevostas gimė 1955 m. prancūzų, ispanų ir italų kraujo turinčių tėvų šeimoje. 1977 m. įstojo į Šv. Augustino ordiną, baigė augustinams priklausantį Filadelfijos Vilanovos universitetą, kur studijavo matematiką ir filosofiją.

Poliglotu vadinamas dvasininkas (laisvai kalba anglų, ispanų, prancūzų, italų, portugalų kalbomis, skaito lotyniškus ir vokiškus tekstus) turi teologijos magistro ir kanonų teisės daktaro laipsnius. Į kunigus jis buvo įšventintas 1982 m., po to kaip misionierius buvo išsiųstas į Peru. Šioje šalyje jis steigė parapijas, vadovavo seminarijai ir aktyviai rengė vyskupus, o šalyje vykusių politinių krizių metu siekė stabilumo.

1999 m. grįžęs į Čikagą R. F. Prevostas buvo paskirtas JAV Vidurio Vakarų regiono augustinų provincijolu, o vėliau – ordino viso pasaulio generaliniu prioru. 2014 m., kai popiežius Pranciškus paskyrė jį Čiklajo vyskupijos šalies šiaurėje apaštališkuoju administratoriumi, jis grįžo į Peru. 2015 m. popiežius Pranciškus R. F. Prevostą įšventino į vyskupus.

Nuosaikus ir pragmatiškas

Po to, kai kanadietis kardinolas Marcas Ouelletas buvo apkaltintas seksualine prievarta prieš moterį ir atsistatydino dėl amžiaus, 2023 m. Bažnyčios vidaus reikalus puikiai išmanantis R. F. Prevostas ėmė vadovauti įtakingajai Vyskupų dikasterijai. Vėliau Vatikanas nutraukė M. Ouelleto bylą dėl nepakankamų įrodymų.

Paskyrimas vadovauti šiai Vatikano institucijai, visame pasaulyje renkančiai vyskupus – Pranciškaus pasitikėjimo ženklas, liudijantis apie R. F. Prevosto, kaip misionieriaus Peru, įsipareigojimą „periferijoms“ – popiežiaus Pranciškaus prioritetu laikytoms nuo Romos nutolusioms ir mažai dėmesio sulaukiančioms vietovėms. Be to, tai atspindi jo, kaip tiltų tiesėjo ir nuosaikaus Kurijos nario, reputaciją. R. F. Prevostas taip pat eina Popiežiškosios Lotynų Amerikos komisijos pirmininko pareigas.

Nepaisant šių svarbių pareigų, amerikietis neprarado santūrumo ir vengė žiniasklaidos dėmesio.

Tarp dvasininkų R. F. Prevostas yra laikomas pragmatišku ir nuosaikiu, rašo Italijos dienraštis „La Repubblica“. Dėl ramios kalbėsenos laikraštis jį apibūdino kaip „mažiausiai amerikietišką tarp amerikiečių“.

Jo buvusios vyskupijos Peru tikintieji R. F. Prevostą prisimena kaip linksmą, neišdidų žmogų, kuris, jei reikia pagelbėti, gali ir guminius apsiauti, ir paprasto maisto neniekinęs – valgęs bulves su sūriu ir kukurūzais. Nors, jei tik būdavusi galimybė, mielai paskanaudavęs ant grotelių keptos jautienos ir užgerdavęs kolos stiliklinę.

Saikingas reformatorius

R. F. Prevostas – artimas Pranciškaus bendražygis, kartu su velioniu popiežiumi kalbėjęs, kad būtina imtis ryžtingų veiksmų kovojant su klimato kaita, – pasisako už tvarumą ir yra laikomas geru klausytoju, tarpininku ir žmogumi, kuris nori kažką pakeisti, nieko nesupriešindamas.

Balandį „Vatican News“ jis kalbėjo apie Bažnyčios vaidmenį naujame pasaulyje, kuris „nėra toks pat kaip prieš dešimt ar dvidešimt metų“. „Žinia visada ta pati: skelbti Jėzų Kristų, skelbti Evangeliją, tačiau būdas, kaip pasiekti šiandienos žmones, jaunimą, vargšus, politikus, yra kitoks“, – tąkart sakė būsimasis pontifikas.

Būdamas nuosaikiu reformatoriumi, jis ne kartą pabrėžė, kad Bažnyčia turi būti skaidresnė ir labiau įsiklausanti į tikinčiųjų balsus. Tai reiškia, kad būtina stiprinti pasauliečių vaidmenį ir atsisakyti vadovavimo pagal hierarchiją.

Kita vertus, R. F. Prevostas nesutinka, kad į bažnytines pareigas būtų skiriamos moterys, o 2023 m. Pasaulinį sinodą perspėjo dėl „moterų klerikalizavimo“.

Tiesa, jo karjeroje yra buvę ir prieštaringai vertinamų dalykų. R. F. Prevostas buvo kaltinamas tuo, kad dirbdamas Čikagoje, o vėliau eidamas vyskupo pareigas Čiklajuje nesugebėjo nuosekliai tirti priekabiavimo atvejų, tačiau ir jis pats, ir vyskupija šiuos kaltinimus neigia.

Bažnyčios istorikas Hubertas Wolfas Leoną XIV mato kaip būsimą „politišką popiežių“. Apie tai byloja ir jo pasirinktas vardas – pirmtakas Leonas XIII (1878–1903), be kita ko, pasižymėjo tuo, kad vienuolika kartų tarpininkavo tarptautiniuose konfliktuose. Taiką savo pirmojoje kalboje akcentavo ir naujasis pontifikas. Be to, jo diplomatinė patirtis ir ankstesnis darbas vadovaujant Vatikano Vyskupų dikasterijai rodo, kad jis puikiai išmano Bažnyčios politikos subtilybes ir turi veiklai tarptautinėje arenoje reikalingų įgūdžių.

Taikos ir ramybės

„Ramybė jums visiems!“, – kaip popiežius Leonas XIV pradėdamas savo pirmąją viešą kalbą pasisveikino R. F. Prevostas.

Žinią apie naują popiežių džiaugsmingai pasitiko dešimtys tūkstančių žmonių, susirinkusių Šv. Petro aikštėje, o jam pasirodžius Šv. Petro bazilikos balkone, nuaidėjo audringi plojimai. Čia susirinkusiai miniai ir visam pasauliui jis pasakė savo pirmąją kalbą kaip popiežius.

„Brangūs broliai ir seserys, tai pirmasis Prisikėlusio Kristaus, gerojo ganytojo, atidavusio savo gyvybę už Dievo kaimenę, pasveikinimas. Aš taip pat norėčiau, kad šis taikos pasveikinimas pasiektų jūsų širdis, jūsų šeimas, visus žmones, kad ir kur jie būtų, visas tautas, visą žemę. Taika tebūna su jumis! Tai Prisikėlusio Kristaus taika, nuginkluojanti taika ir neginkluota, nuolanki, ištverminga taika. Ji ateina iš Dievo, kuris mus visus besąlygiškai myli", – sakoma vaticannews.va lietuviškame tinklapyje pateiktame popiežiaus kalbos vertime.

Tuo metu, kai gimtoji Čikaga džiūgavo, D. Trumpo rėmėjai rodė nepasitenkinimą ankstesniais R. F. Prevosto pasisakymais apie D. Trumpo imigracijos politiką.

Jis taip pat šiltai pagerbė savo pirmtaką popiežių Pranciškų. „Vis dar girdime tą silpną, bet visada drąsų popiežiaus Pranciškaus balsą, laiminantį Romą! Romą laiminantis popiežius tą Velykų rytą palaimino pasaulį. Leiskite man pratęsti tą patį palaiminimą: Dievas mus myli, Dievas myli jus visus, ir blogis nenugalės“, – sakė jis.

„Mes visi esame Dievo rankose. Todėl be baimės, susivieniję, ranka rankon su Dievu ir vieni su kitais, eikime pirmyn. Esame Kristaus mokiniai. Kristus eina pirma mūsų. Pasauliui reikia jo šviesos. Žmonijai reikia jo kaip tilto į Dievą ir jo meilę. Padėkime vieni kitiems statyti tiltus, dialogo, susitikimo, vienijančio mus visus, kad būtume viena visada taikiai gyvenanti tauta. (...) Turime kartu siekti būti misionieriška Bažnyčia, Bažnyčia, kuri tiesia tiltus, mezga dialogą, visada atvira priimti, kaip ši aikštė, išskėstomis rankomis, visus, kuriems reikia mūsų meilės, mūsų artumo, dialogo ir meilės. (...) norime būti sinodinė Bažnyčia, Bažnyčia, kuri eina, Bažnyčia, visada siekianti taikos, visada siekianti meilės, visada siekianti būti artima, ypač tiems, kurie kenčia", – sakė naujasis pontifikas.

JAV džiaugiasi ne visi

Žinia, kad naujuoju popiežiumi išrinktas amerikietis, tarp JAV katalikų sukėlė euforiją. Popiežiaus Leono XIV garbei garsusis „Empire State Building“ Niujorke buvo apšviestas aukso ir baltos spalvos spalvomis.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas, kurio vizualus įrašas socialiniame tinkle – dirbtinio intelekto sugeneruotas portretas popiežiaus apdarais – buvo sulaukęs prieštaringos reakcijos ir šiandien atrodo kaip netiesioginis spaudimas konklavai, pasveikino pontifiką.

„Tikra garbė žinant, kad jis yra pirmas iš Amerikos kilęs popiežius. Koks jaudulys ir kokia Didelė garbė mūsų šaliai“, – savo platformoje „Truth Social“ rašė D. Trumpas. Jis teigė laukiąs galimybės susitikti su popiežiumi.

Paradoksas, tačiau džiugesį dėl pirmojo popiežiaus amerikiečio JAV ėmė temdyti vieša jo kritika. Tuo metu, kai gimtoji Čikaga džiūgavo, D. Trumpo rėmėjai rodė nepasitenkinimą ankstesniais R. F. Prevosto pasisakymais apie D. Trumpo imigracijos politiką.

Dešinieji aktyvistai, įskaitant Laurą Loomer, pavadino Leoną XIV „dar viena marksistine marionete Vatikane“. Nuomonės formuotojas Mattas Wallace'as, kuris savo tinklalaidėje dažnai skleidžia sąmokslo teorijas, rašė, kad naujasis popiežius palaiko „masinę migraciją į Vakarus“. Buvęs D. Trumpo vyriausiasis patarėjas Steve'as Bannonas teigė, kad popiežius Leonas yra „blogiausias pasirinkimas MAGA katalikams“.