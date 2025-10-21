Vienintelė Slovakija grasina vetuoti naują sankcijų paketų Rusijai

Slovakų užsienio reikalų ministras Jurajus Blanaras pirmadienį Liuksemburge pareiškė, kad ES lyderiai turės duoti Slovakijai rašytinius pažadus dėl energijos kainų mažinimo ir automobilių gamyklų apsaugos, jei nori, kad ji sutiktų su 19-uoju sankcijų paketu Rusijai.
„Štai kodėl mes glaudžiai bendradarbiaujame su Europos Komisija (EK) ir (...) dirbame prie (viršūnių susitikimo) išvadų“, – sakė jis.
ES ambasadoriai pirmadienio vakarą Briuselyje aptarė sankcijas Rusijai.
Austrija įvardijo Slovakijos veto kaip paskutinę kliūtį, kurią reikia įveikti, Vienai savaitgalį atsisakius reikalavimo gelbėti Austrijos banką, panaudojant 2 mlrd. eurų iš įšaldyto Rusijos turto.
„Tačiau Slovakija pareiškė, kad nori aptarti šį klausimą (veto dėl sankcijų Rusijai) viršūnių susitikime, todėl neaišku, kuo baigsis šie susitikimai“, – sakė vienas ES diplomatas.
Latvijos užsienio reikalų ministrė Baiba Bražė pirmadienį Liuksemburge pareiškė, kad Slovakijos veto yra nepriimtinas, nes automobiliai ir sankcijos Rusijai yra „visiškai skirtingi klausimai“.
Slovakijos veto yra liūdinantis, pareiškė Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
Ministrai taip pat išreiškė palaikymą Ukrainai, JAV prezidentui Donaldui Trumpui, kaip pranešama, paraginus ukrainiečių prezidentą Volodomyrą Zelenskį atiduoti Rusijai dalį savo teritorijos.
Suomių užsienio reikalų ministrė Elina Valtonen pareiškė, kad Ukrainai „nereikia Vakarų (šalių) pagalbos, kad pasiduotų“.
„Jei agresorė (Rusija) gaus, ko nori, tai bus neigiamas ženklas kitiems agresoriams visame pasaulyje“, – sakė ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas, turėdama omenyje pranešimus apie D. Trumpą.
B. Bražė pažymėjo, kad ES turi geopolitinę kortą, kontroliuodama įšaldytą Rusijos turtą, kurio vertė viršija 200 mlrd. eurų.
„Visi supranta, kad tas turtas nebus grąžintas Rusijai“, – sakė ji.
Prancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas-Noelis Barrot teigė, kad pinigai bus panaudoti Ukrainai padėti įsigyti ginklų. Tikimasi, kad tai įvyks iki metų pabaigos.
Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Fico anksčiau ne kartą yra atsisakęs veto Rusijai mainais už jo reputaciją gelbstinčius pareiškimus.
K. Kallas pirmadienį prognozavo, kad 19-asis sankcijų paketas „nebus paskutinis“, nepaisant naujų D. Trumpo taikos derybų su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu galimybės.
D. Trumpas planuoja susitikti su V. Putinu Budapešte aptarti susitarimo su Ukraina sąlygų.
Tačiau J.-N. Barrot teigė: „Putino buvimas (ten) neturi prasmės, nebent jis būtų pasiruošęs taikai.“
K. Budrys savo ruožtu pareiškė, kad Lietuva neleis V. Putinui, įtrauktam į ES sudarytą rusų piliečių sąrašą, kuriems draudžiama išduoti vizas, naudotis savo oro erdve.
„Neįsivaizduoju, kad jis kirstų mūsų oro erdvę (...) yra ir kitų būdų. Jei jis norėtų ten patekti, ieškočiau alternatyvų“, – sakė K. Budrys.
