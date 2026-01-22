Pareigūnas: Trumpas įsitraukė į nusikalstamą sąmokslą

2020-ųjų prezidento rinkimus D. Trumpas pralaimėjo demokratui Joe Bidenui (Džo Baidenui), bet nekart be jokių įrodymų tvirtino, kad balsavimas buvo suklastotas.
Respublikonų vadovaujamam Atstovų Rūmų Teisės komitetui J. Smithas teigė, kad jo tyrėjų komanda „surinko neginčijamų įrodymų, kad prezidentas Trumpas vykdė nusikalstamą veiklą.“
„Užuot pripažinęs savo pralaimėjimą 2020 metų prezidento rinkimuose, prezidentas Trumpas įsitraukė į nusikalstamą sąmokslą, siekdamas pakeisti rezultatus ir užkirsti kelią teisėtam valdžios perdavimui“, – įstatymų leidėjams sakė J. Smithas.
Jis pridūrė, kad sprendimas pateikti kaltinimui D. Trumpui buvo priimtas „nepaisant prezidento Trumpo politinės priklausomybės, veiklos, įsitikinimų ar kandidatavimo 2024 metų prezidento rinkimuose.“
J. Smithas specialiuoju prokuroru buvo paskirtas 2022-aisiais ir apkaltino D. Trumpą planavimu panaikinti 2020-ųjų rinkimų rezultatus bei netinkamu elgesiu su slaptais dokumentais po išėjimo iš Baltųjų rūmų.
Šiuos kaltinimus D. Trumpas neigia ir teigia, kad jie yra politiškai motyvuoti, kaltindamas Teisingumo departamentą, jog šis naudojamas kaip ginklas prieš jį.
Tačiau nė viena byla nepasiekė teismo, o J. Smithas, vadovaudamasis Teisingumo departamento politika nekelti bylos pareigas einančiam prezidentui, jas nutraukė po to, kai 2024-ųjų lapkritį D. Trumpas laimėjo prezidento rinkimus.
„Sąmoningai pažeidė įstatymus“
J. Smithas ketvirtadienį teigė, kad jo sprendimas pareikšti kaltinimus D. Trumpui nebuvo politiškai motyvuotas.
„Jei šiandien būtų paklausta, ar kelti bylą buvusiam prezidentui, remiantis tais pačiais faktais, aš tai padaryčiau, nepriklausomai nuo to, ar tas prezidentas būtų demokratas, ar respublikonas, – sakė jis. – Niekas neturėtų būti aukščiau įstatymo šioje šalyje, o įstatymas reikalavo, kad jis būtų patrauktas atsakomybėn.“
„Prezidentui Trumpui buvo pateikti kaltinimai, nes įrodymai patvirtino, kad jis sąmoningai pažeidė tuos pačius įstatymus, kuriuos prisiekė ginti,“ – pareiškė J. Smithas.
Viešas J. Smitho pasirodymas Atstovų Rūmų komitete įvyko praėjus šiek tiek daugiau nei mėnesiui po to, kai jis už uždarų durų liudijo apie savo tyrimą ir D. Trumpo persekiojimą.
Buvęs specialusis patarėjas buvo prašęs, kad pirminiai parodymai būtų duoti viešai, tačiau respublikonų dauguma Atstovų Rūmų Teisės komitete atmetė šį jo prašymą.
Po to, kai pernai sausį D. Trumpas grįžo į Baltuosius rūmus, jis paragino Teisingumo departamentą iškelti bylas J. Smithui ir kitiems numanomiems politiniams oponentams.
