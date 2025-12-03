Vengrija teigia skųsianti ES sprendimą trauktis iš rusiškų dujų importo

Vengrija, anot jo, kreipsis į Europos Teisingumo Teismą, kai tik sprendimas bus galutinai patvirtintas Briuselyje, praneša agentūra „Reuters“.
ES trečiadienį susitarė iki 2027 m. pabaigos laipsniškai atsisakyti rusiškų dujų importo.
Vengrija ir Slovakija yra vienintelės ES šalys, kurios iš Rusijos vis dar importuoja žaliavinę naftą. Abi šalys taip pat yra labai priklausomos nuo Rusijos tiekiamų gamtinių dujų ir ne kartą blokavo plataus masto planus remti Ukrainą, šiai besiginant nuo rusų invazijos.
