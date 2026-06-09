 Venesuelos vidaus reikalų ministras atmetė derybų su opozicija galimybę

Venesuelos vidaus reikalų ministras atmetė derybų su opozicija galimybę

2026-06-09 10:18
BNS inf.

Venesuelos vidaus reikalų ministras pirmadienį pareiškė, kad „joks dialogas nėra svarstomas“ su opozicija, atmesdamas Nobelio taikos premijos laureatės Marios Corinos Machado pasiūlymus derėtis.

<span>Venesuelos vidaus reikalų ministras atmetė derybų su opozicija galimybę</span>
Venesuelos vidaus reikalų ministras atmetė derybų su opozicija galimybę / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Opozicijos lyderė M. C. Machado teigia norinti derėtis su Delcy Rodriguez, kuri eina prezidentės pareigas nuo sausio, kai per JAV karinį reidą buvo sulaikytas Nicolas Maduro.

„Su jais niekas nesvarstoma, o su ja (M. C. Machado) – tuo labiau“, – per kassavaitinę spaudos konferenciją sakė vienas įtakingiausių vyriausybės veikėjų Diosdado Cabello.

„Tai visiška nesąmonė“, – sakė D. Cabello.

„Jie tik apgaudinėja save“, – tvirtino jis.

JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija leido D. Rodriguez, kuri buvo N. Maduro pavaduotoja, likti valdžioje, jai paklūstant jų reikalavimams, įskaitant naftos ir kasybos sektorių atvėrimą privačiam kapitalui.

Praėjusią savaitę M. C. Machado sakė, kad derybos reikalingos „ne kaip pasidavimas, ne kaip kerštas, o kaip rimtos, tvirtos ir atsakingos pastangos paversti naują politinę galimybę demokratiniu sprendimu“.

2024 metų liepos 28 dieną Venesueloje vyko prezidento rinkimai, kuriuose M. C. Machado negalėjo dalyvauti, nes buvo pripažinta netinkama kandidate.

Edmundo Gonzalezas Urrutia paskutinę minutę pakeitė M. C. Machado, ir opozicija laiko jį teisėtu nugalėtoju. N. Maduro buvo paskelbtas nugalėtoju, tačiau opozicija teigia, kad būta masinio sukčiavimo.

Šiame straipsnyje:

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų