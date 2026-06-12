Vatikanas: popiežius į Romą grįš Ispanijos karaliaus suteiktu lėktuvu

Skrydis iš Tenerifės numatytas 18 val. vietos (20 val. Lietuvos) laiku, o atvykimas į Romą – apie 23 val., teigiama pranešime.
Naujienų agentūros AFP korespondentas anksčiau pranešė, kad popiežiaus išvykimas iš Tenerifės jo savaitės trukmės vizito Ispanijoje pabaigoje penktadienį buvo atidėtas dėl techninės problemos su lėktuvu, dėl kurios jam teko išlipti iš orlaivio.
Ispanijos karalius Felipe VI, kuris ką tik atsisveikino su pontifiku ant kilimo ir tūpimo tako, įlipo į oro bendrovės „Iberia“ lėktuvą ir jiedu abu išlipo iš orlaivio bei grįžo į terminalą.
Lėktuve tuo metu liko apie 80 žurnalistų, taip pat Vatikano pareigūnai ir dvasininkai.
„Popiežiaus skrydžio išvykimas atidėtas pusvalandžiui dėl techninės problemos su lėktuvu“, – nurodė popiežiaus kelionės Ispanijoje komunikacijos tarnyba trumpame pranešime, kurį paskelbė 15.45 val. Grinvičo (18.45 val. Lietuvos) laiku.
Pilotas keleiviams iš pradžių pranešė apie techninį gedimą, tačiau po to patikslino, kad tai buvo „variklio paleidimo sutrikimas“, kuris, jo teigimu, greičiausiai įvyko dėl vėjo sąlygų.
Ispanijos oro bendrovė „Iberia“ vėliau paskelbtame pranešime nurodė, kad orlaivis, kuriuo iš pradžių turėjo skristi pontifikas, patyrė gedimą, kurio „neįmanoma ištaisyti iš karto“, todėl visi keleiviai turi išlipti.
Popiežius Leonas XIV po septynių dienų vizito Ispanijoje rengiasi grįžti į Romą.
Anksčiau penktadienį jis atvyko į Tenerifę – vieną iš Ispanijos Kanarų salų – iš netoliese esančios Gran Kanarijos salos, kurioje buvo nuo ketvirtadienio.
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