V. Zelenskis apie svarbią savaitę: mes švęsime, nes ukrainiečių negalima palaužti!

„Savaitė, kai liepos 28-ąją pirmą kartą švęsime Ukrainos valstybingumo dieną. Per tokį žiaurų karą – šeštą jo mėnesį, po aštuonerių metų karo Donbase, bet mes švęsime, nepaisant visko, nes ukrainiečių negalima palaužti. Po viso to, ką patyrė mūsiškiai, po visko, ką išmokome per šimtmečius, ukrainiečiai niekada neatsisakys savo nepriklausomybės“, – sekmadienį vėlyvoje vaizdo žinutėje kalbėjo jis.

Jo teigimu, todėl Ukrainos kariai nesulėtina tempo ir kasdien penkis mėnesius daro viską, kad priešas patirtų didžiausius įmanomus nuostolius, o Ukraina surinktų kuo daugiau paramos.

„Šią savaitę vyks svarbūs partnerių vizitai, svarbios derybos, o svarbiausia – tolimesnė Ukrainos pozicijų pažanga – fronte, diplomatijoje, ekonomikoje. Esu dėkingas visiems, kurie gina mūsų šalį! Ir linkiu mums visiems, visiems ukrainiečiams, sėkmingos naujos savaitės“, – sakė V. Zelenskis.