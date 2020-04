V. Putinas: Rusija pasiruošusi bendradarbiauti, kad naftos gavyba būtų sumažinta

Pasak Kremliaus vadovo, Rusija pasiruošusi susitarimams tarp naftą eksportuojančių valstybių organizacijos (OPEC) narių ir jos sąjungininkų – vadinamosios OPEC+ grupės pagrindu.

Be to, Maskva yra „pasiruošusi bendradarbiauti šiuo klausimu su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis“, sakoma Kremliaus paskelbtame pranešime.

„Manau, kad būtina sutelkti pastangas, kad būtų subalansuotos rinkos ir sumažinta gavyba“, – kalbėjo V. Putinas.

„Mūsų šalis, noriu pabrėžti, visuomet pasisakydavo ir pasako už naftos rinkos ilgalaikio stabilumo užtikrinimą, kad būtų atsižvelgiama tiek į gamintojų tiek į vartotojų interesus, – prezidentas sakė per vaizdo konferencijos formatu surengtą pasitarimą su vyriausybės nariais. – Niekada nesiekėme, kad kainos būtų pernelyg didelės, ir siekėme išvengti padėčių, kai jos būtų pernelyg mažos.

Pasak V. Putino, Rusija tokios pozicijos laikėsi, nes jos nacionalinis biudžetas yra pagrįstas prielaida, jog naftos kaina svyruos ties 40 JAV dolerių už barelį žyma.

Rusijos lyderis pridūrė, kad bendros pastangos galėtų užtikrinti, jog naftos gavyba pasaulyje būtų sumažinta apie 10 mln. barelių per dieną.

Kainų karas

Kovo pradžioje OPEC ir jos sąjungininkams nepavyko pasiekti susitarimo dėl papildomo gavybos sumažinimo, nes tam pasipriešino Maskva, nors „juodojo aukso“ paklausa dėl koronaviruso pandemijos jau buvo gerokai sumažėjusi.

Dėl to Saudo Arabija po kelių dienų sumažino savo naftos kainas labiausiai per pastaruosius 20 metų, davusi pradžią kainų karui, dėl kurio naftos kainos nusirito į žemiausius per 18 metų lygius.

Be to, Rijadas paskelbė planuojantis gavybą nuo balandžio padidinti 26 proc. – iki 12,3 mln. barelių per dieną.

Saudo Arabijos valstybinė naftos korporacija „Saudi Aramco“ savo ruožtu tuomet pareiškė, jog savo gavybos pajėgumus padidins nuo 12 iki 13 mln. barelių per dieną.

Tačiau pasklidus pranešimams apie tai, jog OPEC+ grupė balandžio 6 dieną surengs neeilinį posėdį, per kurį gal būti susitarta dėl priemonių padėčiai sureguliuoti, penktadienio ryte smukusios naftos kainos pakeitė kryptį ir pasuko aukštyn.

Birželio mėnesio ateities sandorių „Brent“ rūšies naftos kaina Londono biržoje „ICE Futures“ nuo sesijos pradžios pakilo 2,32 JAV dolerio, arba 7,75 proc., iki 32,26 JAV dolerio už barelį.

Be to, gegužės mėnesio ateities sandorių WTI rūšies naftos kaina Niujorko prekių biržoje (NYMEX) padidėjo 1,17 JAV dolerio, arba 4,62 proc., iki 26,49 JAV dolerio už barelį.

Potencialus susitarimas mažinti gavybą

Agentūra „Dow Jones“, remdamasi šaltiniais, penktadienį pranešė, kad OPEC+ svarsto scenarijų, pagal kurį grupės nariai kartu su Šiaurės Amerikos šalimis sumažintų bendrą gavybą 10 mln. barelių per dieną.

Saudo Arabija savo gavybą nuo dabartinio lygio sumažintų mažiausiai 3 mln. barelių per dieną, kitos Persijos įlankos šalys – 1,5 mln. barelių per dieną, o Rusija – taip pat 1,5 mln. barelių per dieną.

JAV, Kanada ir Brazilija savo naftos gavybą turėtų apkarpyti maždaug 2 mln. barelių per dieną.

Tuo tarpu Teksaso valstija svarsto galimybę sumažinti gavybą mažiausiai 500 tūkst. barelių per dieną.

Agentūra taip pat rašo, kad nepriklausomi JAV naftos gamintojai OPEC pranešė, jog savo noru sumažins gavybą, o JAV Energetikos departamentas ieško būdų įtikinti Rusiją prisijungti prie gavybos mažinimo.

Pasak „Dow Jones“ šaltinių, ar prisijungti prie OPEC veiksmų, Rusija spręs po penktadienį planuojamo JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) susitikimo su JAV naftos bendrovių atstovais.