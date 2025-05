Už grotų esantis eksprezidentas laimėjo mero rinkimus

Suskaičiavus daugiau kaip 60 proc. balsų, R. Duterte susikrovė neįveikiamą persvarą – 405 tūkst. balsų palyginti su 49 tūkst. balsų, atiduotais už artimiausią konkurentą, rodo vietos žiniasklaidos paskelbti Rinkimų komisijos rezultatai.

Tačiau neaišku, koks bus R. Duterte vaidmuo valdant beveik 1,8 mln. gyventojų turintį miestą iš kameros Nyderlanduose, jei toks planas apskritai išdegs.

Jo dukra, nušalintoji viceprezidentė Sara Duterte, anksčiau tą pačią dieną atidavusi savo balsą, žurnalistams sakė, kad jau rengiami planai, kaip užtikrinti, kad jis oficialiai taptų meru.

„Jo advokatai Tarptautiniame baudžiamajame teisme ir jo filipiniečių advokatai tariasi, kaip pasiekti, kad jis prisiektų kaip Davao miesto mero rinkimų nugalėtojas“, – sakė ji, pažymėdama, kad laiko yra iki birželio 30 dienos.

80 metų R. Duterte kovo 11-ąją buvo sulaikytas Manilos tarptautiniame oro uoste ir tą pačią dieną išskraidintas į Hagą, kur jam pateikti kaltinimai dėl jo karo su narkotikais, kai žuvo tūkstančiai daugiausia neturtingų žmonių.

Nuo to laiko jis bendrauja su išoriniu pasauliu nereguliariai ir per tarpininkus, daugiausia per dukterį.

„Nemanau, kad jis kada nors galės pradėti eiti pareigas, jei vis dar bus Hagoje“, – pirmadienį sakė Ateneo vyriausybės mokyklos vyresnysis mokslo darbuotojas Michaelas Henry Yusingco.

Filipinuose esama precedento, kai valdoma iš kalėjimo kameros, o ryškiausias tokios situacijos pavyzdys buvo buvusi senatorė Leila de Lima, kurią R. Duterte įkalino dėl, teisių grupių teigimu, sufabrikuotų kaltinimų dėl narkotikų.

Šešerius metus praleidusi už grotų L. de Lima reguliariai konsultavosi su sąjungininkais ir net balsavo per įgaliotinius.

Tačiau dėl atstumo ir galimų Hagos apribojimų bendrauti gali būti labiau apribotos R. Duterte galimybės nuotoliniu būdu vadovauti Davao, sakė M. H. Yusingco.

„Jei dėl susiklosčiusių aplinkybių negalite (būti merijoje), manau, logiška, kad šiuo metu turite būti laikomas neveiksniu, todėl jo funkcijas perims mero pavaduotojas“, – sakė jis.

Jauniausias R. Duterte sūnus Sebastianas, pastaruosius trejus metus ėjęs Davao mero pareigas, bet užleidęs vietą kandidatuoti tėvui, ketina pretenduoti į miesto vicemero postą.

Tačiau nors Davao gyventojai 37 metų Sebastianą pažįsta, jo tėvo taip lengvai pakeisti negalima, sakė M. H. Yusingco.

„Duterte magija priklauso tik jam (...) ji nepersiduoda jo vaikams“, – teigė jis.