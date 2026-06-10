Ukrainiečių, arabų šalių lyderiai pakviesti į G7 derybų dėl karų Ukrainoje ir Artimuosiuose Rytuose

Pakviesti lyderiai dalyvaus G7 aukščiausiojo lygio susitikimo, kuris birželio 15–17 dienomis vyks Prancūzijos Eviano kurorte, antradienio sesijose.
Prezidento Volodymyro Zelenskio dalyvavimas „mums yra labai svarbus, nes turime G7 viduje atkurti sutarimą dėl paramos Ukrainai įvairiais karo (su Rusija) aspektais“, įskaitant „derybų“ būtinybę, sakė E. Macronas, turėdamas omenyje skirtingas Europos lyderių ir JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) nuomones.
Siekiant aptarti vasario pabaigoje JAV ir Izraelio pradėtą karą prieš Iraną, į atskirą sesiją antradienį taip pat bus pakviesti Egipto, Saudo Arabijos, Kataro ir Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) lyderiai.
Šioje sesijoje, pasak E. Macrono, daugiausia dėmesio bus skirta Hormuzo sąsiaurio uždarymui, kuris daro „realų poveikį mūsų ekonomikai“, visų pirma dėl sparčiai kylančių kuro kainų, ir „deryboms dėl Irano“.
Jis apie tai pranešė per diskusiją su pilietinės visuomenės atstovais Eliziejaus rūmuose.
Po pirmadienį vyksiančios G7 lyderių vakarienės ir dviejų sesijų, skirtų krizėms Ukrainoje ir Artimuosiuose Rytuose, darbotvarkėje bus „Šiaurės ir Pietų partnerystė“, pridūrė E. Macronas.
„Be TVF (Tarptautinio valiutos fondo), Pasaulio banko ir Afrikos plėtros banko, į šią sesiją pakviesime partnerius, su kuriais kartu esame parengę šią darbotvarkę, visų pirma Pietų Korėją, Indiją, Keniją“ ir Braziliją, sakė jis.
Trečiadienį viršūnių susitikimas baigsis sesija, kuri bus skirta „pasauliniams disbalansams“ ir „augimo klausimui“, sakė E. Macronas.
Aukščiausiojo lygio susitikime taip pat vyks diskusijos su technologijų įmonėmis iš Jungtinių Valstijų ir kitų šalių, „siekiant aptarti ir mūsų apsaugos bei reguliavimo darbotvarkę, ir suvereniteto klausimus“ bei kibernetinį saugumą, pridūrė Prancūzijos prezidentas.
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