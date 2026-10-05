Ukraina: Rusijos dronams numušti – DI valdomi ginklai

Kyjivas jau kelis mėnesius ieško naujų būdų perimti Ukrainos sostinę atakuojančius naujuosius Rusijos dronus, nes labai trūksta jiems numušti tinkamos amunicijos.
Naujesni Rusijos reaktyviniai dronai skrenda greičiau ir juos sunkiau perimti nei tradicinius modelius, sukurtus Irano „Shahed“ dronų pagrindu.
Siekdama atremti šią grėsmę, Ukraina „dabar ant tiltų įrengia robotizuotus bokštelius“, nacionalinei televizijai sakė karinių oro pajėgų atstovas pulkininkas Jurijus Ihnatas.
Šiais ginklais „jau buvo numušta“ dronų, įskaitant didesnę, greitesnę ir galingesnę „Geran-5“ versiją, sakė jis nacionalinei televizijai.
J. Ihnatas AFP paaiškino, kad naujuosiuose bokšteliuose, kuriuos Ukrainos sostinėje matė ir AFP žurnalistai, naudojamos „optinio stebėjimo sistemos ir dirbtinis intelektas, kad būtų pašalintas žmogiškasis veiksnys ir smogiama taikiniams“.
Ukrainos prezidento patarėjas technologijų klausimais Serhijus Beskrestnovas savaitgalį platformoje „Telegram“ paaiškino, kad naujieji automatiniai bokšteliai yra „novatoriškas Ukrainos sprendimas, numušantis [dronus] dirbtinio intelekto valdomais kulkosvaidžiais“.
Pasak jo, Kyjive įrengta 12 tokių bokštelių, o „ateityje jų bus įrengta dar daugiau“.
Ne panacėja
J. Ihnatas pripažino, kad naujosios sistemos veikimo nuotolis yra nedidelis.
„Ji gali veikti maždaug vieno kilometro ar kiek didesniu atstumu. Ir ji veikia, kai sąlygos palankios, kai tinkamas atakos kampas“, – AFP sakė jis.
„Tai nėra kažkokia panacėja, – sakė J. Ihnatas, pabrėždamas, kad bokšteliai yra dalis „integruotos oro gynybos sistemos, kuri leidžia naikinti šiuos taikinius skirtingais lygmenimis“. – Žinoma, naudojame visas turimas priemones.“
J. Ihnatas sakė, kad šiuo metu didžiąją dalį darbo kovojant su reaktyviniais dronais „iš tiesų atlieka aviacija“.
„Kadangi jie skrenda aukštai ir greitai, juos gali pasivyti naikintuvai, ypač F-16“, – paaiškino jis, pridurdamas, kad kai kuriems pilotams „kartais per vieną kovinį skrydį pavyksta numušti daugiau kaip 10 „Shahed“ dronų“.
Tačiau pilotai dažnai priversti prieš dronus naudoti lėktuvų patrankas, „nes raketų nėra arba jų yra labai labai mažai“, apgailestavo J. Ihnatas.
Ukraina, nuo 2022 m. prasidėjusios plataus masto Rusijos invazijos ne kartą prašiusi didesnės paramos Rusijai atremti, vis sparčiau integruoja DI į savo gynybos pajėgumus.
Ši technologija jau naudojama fronte dronams valdyti, smūgių taikiniams aptikti ir didelio masto operacijoms koordinuoti.