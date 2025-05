Ukraina: Rusija stiprina pastangas diskredituoti diplomatinį karo užbaigimo kelią

Apie tai rašoma Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos Kovos su dezinformacija centro feisbuko paskyroje.

Centras įspėja, kad gali būti skleidžiami naratyvai, kuriuose teigiama, kad Europos Sąjunga ir JAV nesuteikia tikros paramos Ukrainai, taip pat metami priekaištai Ukrainos vyriausybei dėl tariamo neteisėtumo ir nenoro siekti taikos.

Kartu Rusija gali sustiprinti dezinformacijos kampanijas, susijusias su svarbiais tarptautiniais įvykiais, įskaitant Didžiojo septyneto (G7) šalių susitikimą Kanadoje, NATO viršūnių susitikimą Hagoje, ir mėginti diskredituoti naujausias ES sankcijas.

Be to, tikėtina, kad sustiprės Rusijos informacinės operacijos, kurių tikslas – destabilizuoti politinius procesus Lenkijoje (per antrąjį prezidento rinkimų turą) ir Italijoje (per referendumą dėl pilietybės procedūrų supaprastinimo).

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Kovos su dezinformacija centro vadovas Andrijus Kovalenka įspėjo, kad Rusijos žiniasklaidoje esama signalų, jog rengiamasi naujiems koordinuotiems smūgiams prieš Ukrainą.