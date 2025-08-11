 Ukraina gaus dar 1,6 mlrd. eurų iš ES įšaldyto Rusijos turto

2025-08-11 19:00
Živilė Aleškaitienė (DPA)

 Dar 1,6 mlrd. eurų, gautų iš Europos Sąjungoje įšaldyto Rusijos valstybinio turto, bus panaudoti Ukrainai remti.

Kyjivas
Kyjivas / Reuters nuotr.

Iš šio turto gautos palūkanos buvo išmokėtos ES ir bus skirtos Kyjivui kaip finansinė pagalba, pirmadienį pranešė Europos Komisija.

Tai jau trečias palūkanų iš įšaldyto Rusijos centrinio banko turto pervedimas po 2024 m. liepą ir 2025 m. balandį atliktų mokėjimų. Jį sudaro pajamos, gautos per pirmąjį šių metų pusmetį.

Pinigai gaunami iš turto, įšaldyto pagal ES sankcijas, įvestas reaguojant į Rusijos vykdomą karą Ukrainoje.

Komisija anksčiau yra sakiusi, kad ES yra įšaldyta apie 210 mlrd. eurų Rusijos centrinio banko lėšų, kurių didžioji dalis laikoma „Euroclear“ depozitoriume Belgijoje.

 

 

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
Ukraina
ES
įšaldytas Rusijos turtas

