Ukraina gaus dar 1,6 mlrd. eurų iš ES įšaldyto Rusijos turto

Iš šio turto gautos palūkanos buvo išmokėtos ES ir bus skirtos Kyjivui kaip finansinė pagalba, pirmadienį pranešė Europos Komisija.
Tai jau trečias palūkanų iš įšaldyto Rusijos centrinio banko turto pervedimas po 2024 m. liepą ir 2025 m. balandį atliktų mokėjimų. Jį sudaro pajamos, gautos per pirmąjį šių metų pusmetį.
Pinigai gaunami iš turto, įšaldyto pagal ES sankcijas, įvestas reaguojant į Rusijos vykdomą karą Ukrainoje.
Komisija anksčiau yra sakiusi, kad ES yra įšaldyta apie 210 mlrd. eurų Rusijos centrinio banko lėšų, kurių didžioji dalis laikoma „Euroclear“ depozitoriume Belgijoje.